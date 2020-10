Na złom przez pandemię. Ostatnie chwile potężnych wycieczkowców

Sektor przeżywa boom

- Jednak po pandemii to wycieczkowce obrały kurs na Aliagę - powiedział. - Wzrost w naszej branży wynika z kryzysu. Kiedy statki nie mogły być wykorzystane, zostały przeznaczone do demontażu - wyjaśnił.

- Stocznia dąży do zwiększenia ilości zdemontowanej stali do 1,1 mln ton do końca roku z 700 000 ton wcześniej - powiedział. - Staramy się zmienić kryzys w szansę - podsumował.