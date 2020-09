W Unii Europejskiej największe załamanie od ćwierć wieku. Jak wypadła Polska?

PKB w strefie euro spadł w drugim kwartale tego roku o 11,8 procent, a zatrudnienie było mniejsze o 2,9 procent - wynika z opublikowanych we wtorek danych Eurostatu. W całej Unii Europejskiej spadki sięgnęły odpowiednio 11,4 i 2,7 procent. To największe załamanie odnotowane w historii prowadzonych od 1995 roku pomiarów.

Wśród krajów członkowskich największy spadek Produktu Krajowego Brutto w drugim kwartale (kwartał do kwartału) odnotowała Hiszpania. W porównaniu do pierwszych trzech miesięcy tego roku gospodarka tego kraju zmniejszyła się o 18,5 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się Chorwacja (-14,9 proc.), Węgry (-14,5 proc.), Grecja (-14 proc.), Portugalia (-13,9 proc.) oraz Francja (-13,8 proc.). Najmniej pandemia koronawirusa i związanie z nią restrykcje dały się we znaki mniejszym krajom. Finlandia, gdzie załamanie w drugim kwartale tego roku było najmniejsze, odnotowała spadek PKB rzędu 4,5 proc., Litwa 5,5 proc., a Estonia 5,6 proc.. Następne w kolejności były Irlandia (-6,1 proc.), Łotwa (-6,5 proc.) oraz Dania (-6,9 proc.).