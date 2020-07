Potężny cios w turystykę. Te kraje ucierpią najbardziej

Co najmniej 1,2 biliona dolarów utraci światowy sektor turystyczny z powodu pandemii - informuje Konferencja Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD). W pesymistycznym wariancie suma ta może wynieść 3,3 biliona dolarów.

Sektor turystyczny, w którym na całym świecie pracuje ok. 300 mln ludzi, należy do najbardziej dotkniętych przez pandemię koronawirusa i następujący po nim kryzys - czytamy w dokumencie.

Trzy warianty

Jeżeli ruch turystyczny powróciłby do normalności już po czterech miesiącach, straty wyniosą 1,2 bln dolarów, czyli 1,5 proc. globalnego PKB. Gdyby przerwa potrwała rok, sektor turystyczny utraciłby 3,3 bln dolarów, sumę równą 4,2 proc. światowego PKB.

- Dla wielu państw, takich jak małe rozwijające się kraje położone na wyspach, załamanie się branży turystycznej to także załamanie się ich szans na rozwój. Nie możemy sobie na to pozwolić - powiedziała dyrektorka ds. handlu międzynarodowego UNCTAD Pamela Coke-Hamilton.

Najbardziej poszkodowani

Kryzys w turystyce najbardziej dotknie kraje rozwijające się, których straty będą największe w stosunku do całości ich gospodarek. Najmocniej ucierpi Jamajka i Tajlandia, które utracą odpowiednio 11 i 9 proc. swojego PKB. Ale duże spadki PKB z tego powodu odnotują też: Chorwacja, Portugalia, Dominikana, Kenia, Maroko i Grecja. W liczbach bezwzględnych najwięcej stracą: USA, Chiny, Tajlandia, Francja, Niemcy i Hiszpania.

Raport zwraca też uwagę na to, że gwałtowne zmniejszenie światowego popytu na usługi turystyczne pozbawi pracy wiele tysięcy osób, a dochody kolejnych się zmniejszą. Bezrobocie pośród pracowników niewykwalifikowanych w niektórych państwach może urosnąć z tego powodu nawet o kilkadziesiąt punktów procentowych. Tutaj również kryzys najsilniej uderzy w Tajlandię, Jamajkę, Chorwację i Dominikanę.

Analitycy UNCTAD przewidują, że nieproporcjonalnie duże koszty załamania w branży turystycznej poniosą kobiety, ponieważ to głównie one pracują w hotelach czy placówkach gastronomicznych. Dodatkowo wiele z nich zatrudnionych jest na czarno, przez co nie mogą liczyć na zasiłki dla bezrobotnych albo inną formę pomocy społecznej.