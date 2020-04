Koronawirus rujnuje największe gospodarki w Europie. "Obraz przerażający"

Ze wstępnych danych opublikowanych w czwartek przez firmę Markit wynika, że wskaźnik PMI dla przemysłu w strefie euro wyniósł w kwietniu 33,6 punktu, podczas gdy w marcu było to 44,5 punktu. To najniższy poziom od 134 miesięcy. PMI dla usług w strefie euro wyniósł 11,7 punktu, dla porównania miesiąc temu było to 26,4 punktu. To najniższy poziom od lipca 1998 roku.