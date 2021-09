16 europejskich linii lotniczych zwróci środki za odwołane przez pandemię loty

16 linii lotniczych zwróci środki za odwołane przez pandemię loty

- We wczesnej fazie pandemii, niektóre linie lotnicze naciskały na pasażerów, by przyjmowali vouchery. Było to sprzeczne z europejskim prawem ochrony konsumentów. To było nieakceptowalne - podkreślił w oświadczeniu unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders.