Kosztowna koronacja Karola III. Brytyjska gospodarka może na niej zyskać

Koszt koronacji Karola III to jedna z kwestii, które budzą największe emocje. Zwłaszcza, że za to ważne brytyjskiej monarchii wydarzenie płaci budżet państwa. Według szacunków dodatkowe przychody pokryją nie tylko jej koszt, ale też utracone przychody z tytułu dnia wolnego.

Koszt koronacji Karola III

Koszt koronacji zostanie podany do publicznej wiadomości dopiero po uroczystości, jednak media od dłuższego czasu sugerują, że będzie to między 50 a 100 mln funtów, przy czym częściej wskazywana jest ta wyższa kwota. Choć koronacja ma być mniejsza i krótsza niż Elżbiety II w 1953 r., koszt ten - jeśli zostanie potwierdzony - byłby dwa razy wyższy. Ówczesne 1,5 mln funtów stanowi bowiem równowartość 50 mln obecnych. Wzrost ten jest przede wszystkim związany ze znacznie wyższymi niż przed 70 laty kosztami zapewnienia bezpieczeństwa.

Czy koronacja się opłaca?

Jeśli chodzi o dodatkowe zakupy w sklepach, to planuje je 20,2 mln osób, a zdecydowanie największą część stanowić będą jedzenie i napoje, w tym alkohol. Oczekuje się, że przez trzy dni sprzedanych zostanie dodatkowo 33,9 mln pint piwa, 16,2 miliona butelek wina, 8,3 miliona butelek wina musującego i 1,6 miliona butelek bardzo popularnego latem likieru Pimm's. O 276 mln funtów ma wzrosnąć sprzedaż dekoracji, takich jak flagi czy zastawy stołowe, które będą zarówno używane w domach, jak i podczas imprez ulicznych, o 130 mln - pamiątek, takich jak talerze, kubki czy koszulki, a o 178 mln - innych przedmiotów. Szacuje się, że dekoracje kupi 6,1 mln osób, a pamiątki - 4,2 mln.

Według raportu, nieco ponad połowa ze zwiększonych obrotów branży gastronomicznej będzie efektem wydatków na napoje, głównie alkoholowe - 640 mln funtów, zaś pozostałe 570 mln - wydatków na jedzenie. Dodatkowy dzień wolny w poniedziałek spowoduje, że ludzie chętniej będą wyjeżdżać poza miejsce zamieszkania - albo do Londynu, aby bezpośrednio obserwować koronację, albo z Londynu, by uciec od tłumu, albo na inny wyjazd zupełnie niezwiązany z koronacją, w tym zagraniczny. Według raportu, na podróże do Londynu zostanie wydane dodatkowo 85 mln funtów, na podróże w inne miejsca - 72 mln, zaś na noclegi - 93 mln.