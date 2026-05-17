Ze świata Strajk w Samsungu zagrożeniem dla gospodarki. Rząd reaguje Oprac. Alicja Skiba |

Zmarł Han Jong-Hee, współprezes Samsung Electronics

Największy na świecie producent chipów pamięci i południowokoreański związek zawodowy wznowią w poniedziałek rozmowy dotyczące wysokości płac. W spotkaniu będzie pośredniczył rządowy mediator, aby zapobiec ryzyku strajku w spółce, która odpowiada za prawie jedną czwartą eksportu.

Jeden dzień to setki milionów strat

- Oczekuje się, że zaledwie jeden dzień przestoju w fabryce półprzewodników Samsung Electronics spowoduje straty sięgające nawet 1 bln wonów (667,68 mln dolarów) - powiedział koreański premier.

Jak dodał, "jeszcze bardziej niepokojący jest fakt, że tymczasowe wstrzymanie produkcji półprzewodników prowadzi do bezczynności trwającej miesiącami". Polityk przyznał, że straty gospodarcze mogą pogłębić się do 100 bln wonów, jeśli z powodu strajku konieczne będzie utylizowanie materiałów.

Samsung odpowiada za 22,8 proc. eksportu Korei Południowej i 26 proc. krajowego rynku akcji. Zatrudnia ponad 120 tys. osób i współpracuje z 1,7 tys. dostawcami.

Możliwy nakaz arbitrażowy

Rząd nie wyklucza wydania nadzwyczajnego nakazu arbitrażowego przez ministra pracy, jeśli uzna, że spór może zaszkodzić gospodarce lub życiu codziennemu. W jego ramach zakazane będą akcje protestacyjne przez 30 dni, a w tym czasie Krajowa Komisja Stosunków Pracy będzie prowadziła mediacje i arbitraż.

Związek zawodowy oświadczył, że nie ulegnie presji w sprawie arbitrażu i nie zgodzi się na porozumienie płacowe, jeśli firma przedstawi niekorzystną propozycję.

