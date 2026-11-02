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Ze świata

Rekordowy budżet na 2027 rok. "Wzrost dla narodu"

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seul korea poludniowa - Pack-Shot shutterstock_2517702225
Ostrzeżenia przed dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji. Komentarz dr Sebastiana Szymańskiego, filozofa i eksperta z zakresu etyki nowych technologii, Uniwersytet Warszawski
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Pack-Shot / Shutterstock
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Korea Południowa zakłada zwiększenie wydatków budżetowych w 2027 roku do rekordowej kwoty 820,9 biliona wonów, czyli około 615 miliardów dolarów. Znaczna część środków ma zostać przeznaczona na rozwój sztucznej inteligencji, półprzewodników i nowych technologii, które mają napędzać przyszły wzrost gospodarczy kraju.

- Budżet na 2027 rok uczyni Koreę Południową liderem i zapewni jej dominację w przyszłości, przekształcając narodowy rozwój we wzrost dla narodu - powiedział prezydent Korei Południowej Li Dze Mjung podczas wystąpienia w parlamencie. Dodał, że państwo "odważnie zainwestuje w AI oraz przyszłe motory wzrostu".

Projekt budżetu zakłada wzrost wydatków o 12,8 procent w porównaniu z bieżącym rokiem, co stanowi największy roczny skok w historii.

Trzy "megaprojekty" technologiczne

Zgodnie z planem rząd przeznaczy 21,3 bln wonów (15,97 mld dolarów), czyli jak podkreślił prezydent, "niemal dwukrotność kwoty z bieżącego roku", na realizację "trzech megaprojektów":

  • budowę hubu produkcyjnego półprzewodników,
  • budowę centrów danych,
  • rozwój fizycznej AI, tj. systemów sztucznej inteligencji osadzonych w świecie fizycznym (np. robotyka, pojazdy autonomiczne, inteligentna infrastruktura).

Kolejne 4,6 bln wonów, czyli około 3,45 mld dolarów, ma zostać przeznaczone na budowę państwowego, zaawansowanego modelu sztucznej inteligencji.

Nakłady na obronność wzrosną o 8,2 proc. do 73,3 bln wonów (54,97 mld dolarów). Środki te zostaną przeznaczone między innymi na pozyskanie okrętów podwodnych o napędzie atomowym, myśliwców KF-21 oraz wdrażanie zaawansowanych systemów autonomicznych.

Ten rekordowy budżet nie wynika wyłącznie z zadłużania państwa, lecz z rekordowych nadwyżek podatkowych wygenerowanych przez gigantów technologicznych z branży półprzewodników, jak Samsung, SK Hynix w wyniku utrzymującego się wysokiego popytu na układy pamięci i infrastrukturę dla AI - zwracają uwagę analitycy.

Dziesięcioletni plan inwestycyjny

W czerwcu południowokoreański rząd przedstawił dziesięcioletni plan inwestycji w nowe technologie o wartości 1800 bln wonów (1,35 bln dolarów), co odpowiada blisko dwóm trzecim PKB tego państwa.

Działania te mają na celu pełne wykorzystanie globalnego boomu na układy scalone. Giganci technologiczni, jak Samsung oraz SK Hynix, także ogłosili rekordowe nakłady na infrastrukturę ze względu na ogromny popyt na AI.

Źródło: PAP
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Tagi:
Sztuczna inteligencjaAIKorea Południowa
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