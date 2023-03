Propozycja wydłużenia tygodnia pracy do 69 godzin

Administracja sprzyjającego biznesowi prezydenta Jun Suk Jeola dąży do odwrócenia zmian wprowadzonych za czasów jego centrolewicowego poprzednika Mun Dze Ina, który w 2018 roku ograniczył liczbę nadgodzin do 12 tygodniowo, argumentując to troską o jakość życia i chęcią przeciwdziałania spadającej liczbie rodzących się dzieci.

Projekt przedstawiony przez rząd Juna przewiduje możliwość obliczania nadgodzin w dłuższych okresach: miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych. Ma to pozwolić na zwiększanie wymiaru pracy nawet do 69 godzin w tygodniach, gdy jest dużo do zrobienia, pod warunkiem, że zostanie to wyrównane w innym okresie.