"Rozwód stulecia". Miliarder zapłaci fortunę byłej żonie

Korea Południowa. Prezydent wraca do Niebieskiego Domu Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: YNA/PAP/EPA

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Chey Tae-won i Roh Soh-yeong uchodzili przez lata za jedną z najważniejszych par w południowokoreańskich elitach. Roh jest córką byłego prezydenta Korei Południowej, Roh Tae-woo, który rządził krajem w latach 1988-1993. Bezpośrednią przyczyną rozpadu ich małżeństwa było ujawnienie romansu Cheya i faktu, że ma dziecko z inną kobietą. Ostateczny wyrok zapadł ponad dziesięć lat po rozstaniu.

Przewodniczący SK Group zapłaci byłej żonie ponad pół miliarda dolarów Źródło zdjęcia: YNA/PAP/EPA

Majątek pod lupą sądu

Początkowo sąd niższej instancji przyznał byłej żonie aż 1,38 biliona wonów, argumentując, że Chey zawdzięcza część swojego sukcesu wsparciu ze strony wpływowego teścia. W trakcie procesu prawnicy Roh przekonywali, że w 1991 roku otrzymał on od prezydenta Roh Tae-woo 30 miliardów wonów z tajnego funduszu.

Sąd Najwyższy ostatecznie wykluczył te środki z podziału majątku, uznając je za nielegalne i niepodlegające podziałowi. To właśnie ta decyzja obniżyła ostateczną kwotę zasądzoną na rzecz Roh Soh-yeong.

Oświadczenie Cheya Tae-wona

Po ogłoszeniu wyroku prawnicy Cheya wydali krótkie oświadczenie: "Przewodniczący Chey Tae-won głęboko żałuje, że dotychczasowy przebieg rozwodu wzbudził niepokój wielu osób. Szczegółowe stanowisko wobec wyroku przedstawimy po dokładnym zapoznaniu się z orzeczeniem" - poinformowali, cytowani przez BBC.

SK Group należy do grona największych czeboli, czyli rodzinnych konglomeratów gospodarczych, które od dekad decydują o sile południowokoreańskiej gospodarki. Firma powstała w 1953 roku jako przedsiębiorstwo tekstylne, lecz z czasem przekształciła się w wielobranżową potęgę.

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Spółka odnosi również spektakularne sukcesy na arenie międzynarodowej. Podczas debiutu giełdowego w Nowym Jorku pozyskała 26,5 miliarda dolarów, ustanawiając rekord największego IPO zagranicznej spółki w historii Stanów Zjednoczonych. W ostatnich miesiącach SK Hynix osiągnęła rekordową wycenę na amerykańskim rynku, dodatkowo umacniając pozycję całej grupy.

Rosnąca pozycja SK Group i jej przewodniczącego znajduje także uznanie na najwyższych szczeblach władzy. W ubiegłym miesiącu prezydent Korei Południowej, Lee Jae-myung, podczas prezentacji narodowego planu inwestycji w sztuczną inteligencję, nazwał Cheya Tae-wona oraz szefa Samsunga, JY Lee, "bohaterami narodu koreańskiego".