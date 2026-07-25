"Rozwód stulecia". Miliarder zapłaci fortunę byłej żonie
Chey Tae-won i Roh Soh-yeong uchodzili przez lata za jedną z najważniejszych par w południowokoreańskich elitach. Roh jest córką byłego prezydenta Korei Południowej, Roh Tae-woo, który rządził krajem w latach 1988-1993. Bezpośrednią przyczyną rozpadu ich małżeństwa było ujawnienie romansu Cheya i faktu, że ma dziecko z inną kobietą. Ostateczny wyrok zapadł ponad dziesięć lat po rozstaniu.
Majątek pod lupą sądu
Początkowo sąd niższej instancji przyznał byłej żonie aż 1,38 biliona wonów, argumentując, że Chey zawdzięcza część swojego sukcesu wsparciu ze strony wpływowego teścia. W trakcie procesu prawnicy Roh przekonywali, że w 1991 roku otrzymał on od prezydenta Roh Tae-woo 30 miliardów wonów z tajnego funduszu.
Sąd Najwyższy ostatecznie wykluczył te środki z podziału majątku, uznając je za nielegalne i niepodlegające podziałowi. To właśnie ta decyzja obniżyła ostateczną kwotę zasądzoną na rzecz Roh Soh-yeong.
Oświadczenie Cheya Tae-wona
Po ogłoszeniu wyroku prawnicy Cheya wydali krótkie oświadczenie: "Przewodniczący Chey Tae-won głęboko żałuje, że dotychczasowy przebieg rozwodu wzbudził niepokój wielu osób. Szczegółowe stanowisko wobec wyroku przedstawimy po dokładnym zapoznaniu się z orzeczeniem" - poinformowali, cytowani przez BBC.
SK Group należy do grona największych czeboli, czyli rodzinnych konglomeratów gospodarczych, które od dekad decydują o sile południowokoreańskiej gospodarki. Firma powstała w 1953 roku jako przedsiębiorstwo tekstylne, lecz z czasem przekształciła się w wielobranżową potęgę.
Spółka odnosi również spektakularne sukcesy na arenie międzynarodowej. Podczas debiutu giełdowego w Nowym Jorku pozyskała 26,5 miliarda dolarów, ustanawiając rekord największego IPO zagranicznej spółki w historii Stanów Zjednoczonych. W ostatnich miesiącach SK Hynix osiągnęła rekordową wycenę na amerykańskim rynku, dodatkowo umacniając pozycję całej grupy.
Rosnąca pozycja SK Group i jej przewodniczącego znajduje także uznanie na najwyższych szczeblach władzy. W ubiegłym miesiącu prezydent Korei Południowej, Lee Jae-myung, podczas prezentacji narodowego planu inwestycji w sztuczną inteligencję, nazwał Cheya Tae-wona oraz szefa Samsunga, JY Lee, "bohaterami narodu koreańskiego".