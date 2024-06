Nowy gracz na rynku ropy naftowej i gazu? Prezydent zatwierdził eksplorację

Ropa naftowa i gaz w Korei Południowej

Minister przemysłu Korei Płd. An Duk Geun powiedział, że wyniki powinny być znane na początku 2025 roku, dodając, że wartość złóż oceniana jest na "pięciokrotność wartości rynkowej Samsunga", czyli ok. 1,65 mld dolarów.

Dane Korea National Oil Corporation (KNOC) wskazują, że Korea Południowa jest czwartym co do wielkości nabywcą ropy naftowej i gazu na świecie oraz dziewiątym co do wielkości konsumentem energii na świecie.