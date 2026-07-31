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Euforia po trzydniowej wyprzedaży. Koreańska giełda odbiła

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Giełda KOSPI w Seulu, maklerzy, inwestorzy
Jacob Ward w CNN. Modele AI wydostały się z izolowanego środowiska
Źródło wideo: TVN24, CNN
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JEON HEON-KYUN
Ceny akcji w Korei Południowej gwałtownie wzrosły w piątek, odrabiając część strat po trzydniowej wyprzedaży, która uszczupliła kapitalizację tamtejszego rynku o setki miliardów dolarów - podał w piątek portal stacji BBC.

Główny indeks giełdy w Seulu, Kospi, zakończył sesję wzrostem o niemal 18 procent. Do zwyżki przyczyniły się przede wszystkim spółki półprzewodnikowe SK Hynix i Samsung Electronics.

Wyniki Amazona i Microsoftu poprawiły nastroje

Do poprawy nastrojów przyczyniły się lepsze od oczekiwań wyniki amerykańskich gigantów technologicznych - Amazona i Microsoftu. Publikacje zwiększyły optymizm wokół ogromnych nakładów na rozwój sztucznej inteligencji i zmniejszyły część obaw dotyczących opłacalności inwestycji w infrastrukturę AI.

W czwartek w handlu posesyjnym w Nowym Jorku akcje Amazona wzrosły o ponad 9 procent. Zwyżkowały również notowania Microsoftu. Poprawa nastrojów szybko przełożyła się na azjatyckie rynki, a odbicie producentów chipów pociągnęło w górę także giełdy w Japonii i na Tajwanie.

Dodatkowym impulsem dla inwestorów były zapowiedzi południowokoreańskich regulatorów, którzy zadeklarowali gotowość do podjęcia działań ograniczających skalę gwałtownych wahań notowań.

SK Hynix i Samsung na czele

Akcje SK Hynix, jednego z głównych dostawców Nvidii - czołowego projektanta układów wykorzystywanych w systemach AI - podrożały w piątek o niemal 30 procent. Notowania Samsung Electronics wzrosły natomiast o 28 procent.

Wcześniej w tym tygodniu kapitalizacja obu spółek wyraźnie się skurczyła wraz z pogłębiającą się wyprzedażą akcji firm powiązanych ze sztuczną inteligencją. Inwestorzy zaczęli kwestionować skalę wydatków największych koncernów technologicznych, przeznaczających setki miliardów dolarów na rozwój infrastruktury i usług AI.

Obawy nasiliły się w środę, gdy SK Hynix opublikował wyniki finansowe gorsze od oczekiwań. Wzmocniło to wątpliwości dotyczące trwałości boomu inwestycyjnego w sektorze sztucznej inteligencji i przyspieszyło wyprzedaż prowadzoną przez inwestorów detalicznych.

Kospi daleko poniżej rekordu

Handel na południowokoreańskiej giełdzie był w ostatnich miesiącach wyjątkowo zmienny. Rynek przyciągnął dużą liczbę inwestorów indywidualnych, których aktywność dodatkowo nasilała ruchy cen.

W tym roku notowania spółek wchodzących w skład zdominowanego przez sektor technologiczny indeksu Kospi były kilkakrotnie wstrzymywane w ramach mechanizmu "circuit breaker". Jego zadaniem jest ograniczanie gwałtownych zmian cen i zapobieganie panicznej wyprzedaży.

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W środę zabezpieczenie obejmujące cały rynek zostało uruchomione drugi dzień z rzędu. Od czerwcowego szczytu indeks Kospi spadł łącznie o około 40 procent.

Mimo tej przeceny i serii silnych spadków, które nastąpiły po ustanowieniu rekordu w połowie czerwca, indeks nadal znajduje się ponad 50 procent powyżej poziomu z końca 2025 roku. Od początku roku jego wartość wzrosła wcześniej ponad dwukrotnie.

Władze reagują na giełdową panikę

W środę odbyło się nadzwyczajne posiedzenie z udziałem najważniejszych przedstawicieli południowokoreańskich władz finansowych. Omawiano sytuację na rynku po gwałtownych spadkach cen akcji, które doprowadziły do wielomiliardowych strat w portfelach inwestorów.

Parlamentarzyści powiązali skalę paniki z wprowadzeniem w maju lewarowanych produktów opartych na pojedynczych akcjach. Minister finansów Koo przeprosił i przyznał, że przed dopuszczeniem tych instrumentów do obrotu władze powinny były dokładniej zbadać związane z nimi ryzyko. Zastrzegł jednak, że lewarowane fundusze giełdowe były tylko jednym z kilku czynników odpowiadających za ostatnie zawirowania.

- Wprowadziliśmy już pakiet środków, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, podejmiemy dodatkowe kroki, aby pomóc w normalizacji sytuacji na rynku - powiedział minister finnasów Koo Yun Cheol, cytowany przez Bloomberga.

"Kraj zamienił się w kasyno"

Zdaniem części parlamentarzystów fundusze ETF wykorzystujące dźwignię finansową i oparte na pojedynczych akcjach spotęgowały wahania notowań. W efekcie południowokoreański rynek miał stać się znacznie bardziej zmienny niż inne światowe parkiety, a spekulacyjny handel skoncentrował się na niewielkiej grupie największych spółek.

Krytyka pojawiła się w momencie, gdy regulatorzy przygotowują kolejne ograniczenia dotyczące obrotu lewarowanymi ETF-ami. Komisja Usług Finansowych poinformowała, że rozważy wprowadzenie limitów inwestycyjnych dla osób fizycznych, obowiązkowych szkoleń dla inwestorów oraz dodatkowych ograniczeń handlowych, jeśli zaostrzone wymogi wchodzące w życie 31 lipca nie schłodzą popytu.

- Kraj zamienił się w kasyno. To produkty, które nigdy nie powinny były trafić na rynek. Uważam to za porażkę polityczną - powiedział podczas przesłuchania poseł Partii Siły Ludowej Lee Jongwook, zwracając się do ministra Koo.

Źródło: BBC
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Tagi:
Korea Południowa
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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