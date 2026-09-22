Ze świata Pięć lat więzienia dla byłej pierwszej damy. Zapadł wyrok Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Prezydent Korei Południowej Jun Suk Jeol z żoną Kim Keon Hee (nagranie archiwalne) Źródło wideo: Archiwum Reutera Źródło zdj. gł.: JUNG YEON-JE/EPA/PAP

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Sąd niższej instancji skazał w czerwcu byłą pierwszą damę Korei na siedem lat więzienia i orzekł wobec niej przepadek korzyści majątkowej w wysokości 65 mln wonów (ok. 47,2 tys. dolarów).

Jun Suk Jeol i Kim Keon Hi Źródło zdjęcia: Kim Hong-Ji/EPA/PAP

Sąd apelacyjny uznał jednak, że nie ma dowodów na przyjęcie przez byłą pierwszą damę luksusowego zegarka o wartości 39,9 mln wonów (ok. 29,1 tys. dolarów). Miała go rzekomo otrzymać od przedsiębiorcy z branży nowych technologii, który zabiegał o kontrakty rządowe. Sąd oczyścił ją również z zarzutu przyjęcia kopii zabytkowego obrazu wartej 500 tys. wonów (ok. 364 dolarów) w zamian za obietnicę nominacji na stanowisko państwowe.

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Luksusowe dobra w zamian za protekcję

W pozostałym zakresie sąd utrzymał wyrok skazujący. Uznał Kim za winną przyjęcia luksusowych dóbr - w tym biżuterii, dzieł sztuki, galanterii oraz wyrobów z metali szlachetnych – o łącznej wartości ponad 251 mln wonów (ok. 183 tys. dolarów).

Przedmioty te przekazało jej kilka osób w zamian za obietnice protekcji przy nominacjach na stanowiska państwowe, wsparcia w ubieganiu się o miejsca na listach wyborczych oraz pośrednictwa w sprawach urzędowych.

Oprócz kary pięciu lat więzienia sąd orzekł wobec Kim przepadek korzyści majątkowej w wysokości 24,4 mln wonów (ok. 17,8 tys. dolarów).

W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że "oskarżona wielokrotnie przyjmowała przedmioty wartościowe bez wahania, zapominając o swoim statusie małżonki prezydenta".

To kolejny wyrok

Prokuratura pierwotnie wnioskowała o karę siedmiu i pół roku więzienia.

To kolejny wyrok dla byłej pierwszej damy, która od sierpnia 2025 r. przebywa w areszcie. Pod koniec kwietnia sąd apelacyjny orzekł wobec niej wyrok czterech lat więzienia za m.in. oszustwa giełdowe i przyjęcie korzyści majątkowych od Kościoła Zjednoczeniowego.

W więzieniu przebywa także jej mąż Jun, który został usunięty z urzędu po wprowadzeniu krótkotrwałego stanu wojennego w grudniu 2024 r. Wobec polityka toczy się kilka postępowań sądowych, w tym proces apelacyjny dotyczący wyroku dożywocia za kierowanie zamachem stanu, który zapadł w lutym br.