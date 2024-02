Zielone światło w sprawie sfinalizowania kredytu na zakup broni przez Polskę

Podkomisja parlamentu Korei Południowej zatwierdziła projekt noweli zwiększający kapitał koreańskiego banku eksportowo-importowego (Eximbanku). Ta zmiana jest niezbędna do sfinalizowania drugiego kontraktu na eksport uzbrojenia do Polski.

Kredyt na dostawy broni do Polski

Projekt poprawki zakłada zwiększenie kapitału własnego Eximbanku z 15 do 25 bln wonów (z ok. 45 do 75 mld zł).

Zgodnie z obowiązującą ustawą, Eximbank może udzielić kredytobiorcy pożyczki w wysokości do 40 proc. swojego kapitału. W lipcu kapitał banku wynosił 18,4 bln wonów (w tym 15 bln wonów kapitału ustawowego), co pozwala na udzielenie Polsce kredytu do 7,35 bln wonów (22 mld zł). Po sfinansowaniu już 6 bln wonów w ramach pierwszej transakcji, instytucji pozostało tylko ok. 1,35 bln wonów na kredyt dla Warszawy.