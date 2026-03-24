"Najważniejsze nie jest oszczędzanie". Apel prezydenta

Zagrożona infrastruktura energetyczna na Bliskim Wschodzie. Ultimatum Trumpa i odpowiedź Iranu

- Obecnie najważniejsze nie jest oszczędzanie finansów państwa, ale szybkie i skuteczne lokowanie funduszy tam, gdzie są one najbardziej potrzebne - powiedział Li podczas posiedzenia gabinetu.

Południowokoreański resort finansów zapowiedział złożenie w parlamencie do końca marca projektu dodatkowego budżetu. Pakiet stymulacyjny ma zawierać m.in. bony gotówkowe dla konsumentów.

Wielkość dodatkowego budżetu na walkę z kryzysem to 25 bln wonów (16,6 mld dol. lub 61,5 mld zł).

12 praktyk oszczędnościowych

Władze w Seulu ogłosiły opóźnienie planowanego zamknięcia trzech elektrowni węglowych i zwiększenie wykorzystania reaktorów jądrowych, by zmniejszyć zależność od LNG - podała agencja Yonhap. Rząd zwróci się również bezpośrednio do 50 przedsiębiorstw zużywających najwięcej ropy o natychmiastowe ograniczenie jej wykorzystywania.

Koreańczycy zostali poproszeni o wdrożenie tzw. 12 praktyk oszczędnościowych, takich jak:

skrócenie pryszniców,

pranie i odkurzanie wyłącznie w weekendy,

ładowanie urządzeń i aut elektrycznych w ciągu dnia.

Korea szczególnie narażona na zamknięcie cieśniny Ormuz

Minister energii Kim Sung Hwan uściślił, że system rotacyjny, polegający na wyłączeniu z ruchu pojazdów co piąty dzień, będzie obowiązkowy dla instytucji publicznych. W przypadku aut prywatnych ograniczenia pozostają na razie dobrowolne, jednak mogą stać się obligatoryjne w razie podniesienia poziomu alertu energetycznego.

Korea Południowa importuje około 70 proc. ropy naftowej przez cieśninę Ormuz. Rozpoczęte 28 lutego ataki amerykańsko-izraelskie na Iran i działania odwetowe Teheranu doprowadziły do paraliżu ruchu tankowców w Zatoce Perskiej, co doprowadziło do gwałtownych wzrostów cen ropy i gazu na całym świecie.

Cieśnina Ormuz

Opracował Wiktor Knowski/kris