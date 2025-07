Szansa dla Korei Północnej. Może doprowadzić do "prawdziwej transformacji"

Współpraca Rosji z Koreą Północną wykracza poza sferę wojskową, obejmując kolejne dziedziny takie jak handel czy inwestycje infrastrukturalne - informuje "Financial Times". Dodaje, że efekty ożywienia są już widoczne, dzięki czemu reżim w Pjongjangu wychodzi z międzynarodowej izolacji.

Szansa dla Korei Północnej

"FT" zauważył też, że w ciągu ostatniego roku dyrektorzy północnokoreańskich uniwersytetów spotkali się we Władywostoku ze swoimi rosyjskimi odpowiednikami, sportowcy z Korei Płn. rywalizowali w Rosji, a rosyjskie zespoły teatralne występowały w Pjongjangu.

"Mogą przynieść realne korzyści"

Kim powiedział wówczas, że Pjongjang będzie "bezwarunkowo wspierał" rosyjskie cele na Ukrainie, a Ławrow wyraził opinię, że Moskwa "szanuje i rozumie" racje Korei Płn. w dążeniu do programu broni jądrowej.

Zdaniem Petera Warda z think tanku Sejong Institute, którego cytuje "FT", gospodarcza współpraca z Rosją może doprowadzić do "prawdziwej transformacji" północnokoreańskiej gospodarki, która dotychczas opierała się niemal w całości na Chinach .

Według wywiadu Korei Południowej podczas czerwcowej wizyty w Pjongjangu sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji Siergiej Szojgu ustalił, że jeszcze w lipcu lub sierpniu Korea Płn. wyśle dodatkowe oddziały do Rosji na wojnę z Ukrainą. Seul szacuje, że może to być ok. 6 tys. żołnierzy.