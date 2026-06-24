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Nowy trend w Korei Północnej. Żona i córka Kim Dzong Una nadają ton

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Kim Dzong Un z żoną Ri Sol Dzu przywitali chińską delegację w Pjongjangu
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: KCNA/PAP/EPA
Rodzina Kim Dzong Una wyznacza nowy trend wśród zamożnej elity w Korei Północnej. Stroje, które żona i córka przywódcy prezentują podczas publicznych wystąpień, wyznaczają standardy modowe - wskazuje portal Daily NK.

Zamożni mieszkańcy Korei Północnej zamawiają szyte na miarę garnitury wzorowane na strojach noszonych przez żonę przywódcy - Ri Sol Ju i jego córkę - Kim Ju Ae podczas oficjalnych wystąpień państwowych w 2026 roku.

Nowy trend w Korei Północnej

Donju - nowa klasa zamożnych prywatnych handlarzy i przedsiębiorców w Korei Północnej - oraz ich dzieci zamawiają garnitury bardzo przypominające te, które nosiły żona i córka Kim Dzong Una. Właśnie na nich wzorują się najbogatsze rodziny w kraju - podało źródło Daily NK.

W Korei Północnej garnitury są tradycyjnie zarezerwowane na ważne uroczystości i formalne spotkania. Jednak wśród rodzin donju ta szyta na miarę odzież jest coraz częściej noszona jako strój codzienny, a zamawiane fasony ewoluują i są coraz bardziej praktyczne.

Najpopularniejszym obecnie zamówieniem jest trzyczęściowy zestaw składający się z marynarki w połączeniu zarówno ze spodniami, jak i spódnicą, co pozwala na zmianę jednego z tych elementów w zależności od okazji. Preferowane są tkaniny, które miękko opadają, nie przylegają do ciała, a kolory to głównie granatowy i jasnoniebieski oraz inne jaśniejsze odcienie - wyjaśnił portal.

Strój córki Kim Dzong Una

Donju, których córki uczęszczają do szkoły podstawowej lub średniej, zwróciły szczególną uwagę na stylizację, w której Kim Ju Ae towarzyszyła Kim Jong Unowi na pokładzie nowo oddanego do służby niszczyciela Kang Gun podczas prób morskich 4 czerwca.

- Marynarka, którą miała na sobie córka Kima, miała lekko rozkloszowany krój podkreślający talię - ludzie mówią, że wyglądała uroczo i elegancko w porównaniu ze zwykłym garniturem. Właśnie ten styl stał się bardzo popularny wśród młodych kobiet - wskazało źródło Daily NK.

Tymczasem kobiety w wieku 40 i 50 lat bacznie obserwują publiczne wystąpienia Ri Sol Ju i zamawiają garnitury o podobnym kroju: marynarkę z umiarkowanie odkrytym dekoltem i zaledwie jednym lub dwoma guzikami, noszoną z prostymi lub rozszerzanymi spodniami zamiast spódnicy.

Według źródła gwałtowny wzrost popytu stał się mile widzianą ulgą dla krawców, którzy byli w trudnej sytuacji i mieli niewiele zamówień.

Kim Dzong Un z żoną Ri Sol-ju (pierwsza z lewej) i córką Kim Ju Ae
Kim Dzong Un z żoną Ri Sol-ju (pierwsza z lewej) i córką Kim Ju Ae
Źródło zdjęcia: KCNA/PAP/EPA

Garnitur wart pół tony ryżu

Kompletny zestaw szyty na miarę - wraz z materiałem i robocizną - kosztuje od 270 do 370 dolarów, co odpowiada rynkowej cenie od 460 do 630 kilogramów ryżu w Korei Północnej. Taka cena sprawia, że garnitury te są całkowicie poza zasięgiem zdecydowanej większości mieszkańców kraju.

Ta różnica sprawiła, że to, co początkowo było tylko trendem modowym, przekształciło się w coś o większym znaczeniu: w kręgach donju zamówienie garnituru wzorowanego na garderobie rodziny Kim Dzong Una stało się oznaką bogactwa i statusu ekonomicznego.

- Zwykli ludzie nie mogą nawet marzyć o zamówieniu garnituru ze względu na cenę, ale donju faktycznie preferują droższe ubrania. Posiadanie ekskluzywnego garnituru jest postrzegane jako oznaka wysokiej pozycji ekonomicznej - powiedział informator portalu.

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Źródło: Daily NK
Tagi:
Korea PółnocnaKim Dzong Un
Krzysztof Krzykowski
Krzysztof Krzykowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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