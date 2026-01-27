Zamiast "raju na ziemi" był obóz pracy. "Historyczny" wyrok

Armia Korei Południowej: Korea Północna wystrzeliła pociski balistyczne Źródło: Reuters

Sąd w Tokio nakazał Pjongjangowi wypłacenie 88 milionów jenów (ponad 2 mln zł) czterem osobom, które dekady temu zostały zwabione do Korei Północnej przez tamtejszą propagandę.

Korea Północna była im przedstawiana jako "raj na ziemi", jednak na miejscu zastali straszne warunki, niewolę i katorżniczą pracę. Po latach udało im się uciec - opisał BBC.

"Historyczny" wyrok

Dodał, że poniedziałkowe orzeczenie ma charakter głównie symboliczny. Nie ma realnych możliwości jego wyegzekwowania. Korea Północna od lat ignoruje pozew, a jej przywódca Kim Dzong Un nie odpowiedział na żadne z wezwań japońskiego sądu.

Jednak wyrok ten, wydany po wieloletniej batalii prawnej, został uznany przez pełnomocnika powodów za "historyczny".

- To pierwszy przypadek, w którym japoński sąd skorzystał ze swojej suwerenności wobec Korei Północnej, aby oficjalnie uznać jej nadużycia - powiedział Atsushi Shiraki, prawnik reprezentujący ofiary, cytowany przez agencję AFP.

Zwabieni przez Koreę Północną

W latach 1959-1984 ponad 90 tysięcy osób należących do mniejszości koreańskiej w Japonii (Zainichi) wyjechało do Korei Północnej w ramach programu przesiedleńczego.

Obiecywano im sielankowe życie, bezpłatną opiekę medyczną, edukację i pewne zatrudnienie. Zamiast tego - jak relacjonują ocalali - zostali zmuszeni do pracy w gospodarstwach rolnych i fabrykach.

"Korea Północna zrujnowała większość ich życia"

Jedna z powódek Eiko Kawasaki wyjechała na Północ w 1960 roku jako 17-latka. Uciekła dopiero w 2003 roku, a dziś ma 83 lata. Była ona w grupie pięciu osób, które w 2018 roku złożyły wspólny pozew. Dwoje z pierwotnych powodów zmarło w trakcie procesu, ale jednego z nich nadal reprezentowała rodzina.

W 2022 roku sąd rejonowy w Tokio odrzucił roszczenia, uznając, że sprawa nie podlega japońskiej jurysdykcji, a termin przedawnienia już minął. Jednak w 2023 roku Sąd Najwyższy w Tokio uchylił tę decyzję, orzekając, że sprawa faktycznie podlega tamtejszemu prawu, a Korea Północna rażąco naruszyła dobra osobiste powodów.

- Nie będzie przesadą stwierdzenie, że Korea Północna zrujnowała większość ich życia - ogłosił sędzia Taiichi Kamino podczas poniedziałkowej rozprawy, cytowany przez Associated Press.

Kenji Fukuda, inny prawnik ofiar, podkreślił wagę wyroku, przyznał jednak, że uzyskanie pieniędzy od Pjongjangu pozostaje "wyzwaniem".

