Ze świata

Zamiast "raju na ziemi" był obóz pracy. "Historyczny" wyrok

Korea Północna
Armia Korei Południowej: Korea Północna wystrzeliła pociski balistyczne
Źródło: Reuters
Ofiary północnokoreańskiej propagandy, które zamiast sielankowego życia zastały przymusową pracę w fabrykach, doczekały się sprawiedliwości przed sądem w Tokio - poinformował portal BBC. Dodał jednak, że wyrok w sprawie osób, którym udało się uciec z niewoli, może być trudny do wyegzekwowania.

Sąd w Tokio nakazał Pjongjangowi wypłacenie 88 milionów jenów (ponad 2 mln zł) czterem osobom, które dekady temu zostały zwabione do Korei Północnej przez tamtejszą propagandę.

Korea Północna była im przedstawiana jako "raj na ziemi", jednak na miejscu zastali straszne warunki, niewolę i katorżniczą pracę. Po latach udało im się uciec - opisał BBC.

"Historyczny" wyrok

Dodał, że poniedziałkowe orzeczenie ma charakter głównie symboliczny. Nie ma realnych możliwości jego wyegzekwowania. Korea Północna od lat ignoruje pozew, a jej przywódca Kim Dzong Un nie odpowiedział na żadne z wezwań japońskiego sądu.

Jednak wyrok ten, wydany po wieloletniej batalii prawnej, został uznany przez pełnomocnika powodów za "historyczny".

- To pierwszy przypadek, w którym japoński sąd skorzystał ze swojej suwerenności wobec Korei Północnej, aby oficjalnie uznać jej nadużycia - powiedział Atsushi Shiraki, prawnik reprezentujący ofiary, cytowany przez agencję AFP.

Zwabieni przez Koreę Północną

W latach 1959-1984 ponad 90 tysięcy osób należących do mniejszości koreańskiej w Japonii (Zainichi) wyjechało do Korei Północnej w ramach programu przesiedleńczego.

Obiecywano im sielankowe życie, bezpłatną opiekę medyczną, edukację i pewne zatrudnienie. Zamiast tego - jak relacjonują ocalali - zostali zmuszeni do pracy w gospodarstwach rolnych i fabrykach.

"Korea Północna zrujnowała większość ich życia"

Jedna z powódek Eiko Kawasaki wyjechała na Północ w 1960 roku jako 17-latka. Uciekła dopiero w 2003 roku, a dziś ma 83 lata. Była ona w grupie pięciu osób, które w 2018 roku złożyły wspólny pozew. Dwoje z pierwotnych powodów zmarło w trakcie procesu, ale jednego z nich nadal reprezentowała rodzina.

W 2022 roku sąd rejonowy w Tokio odrzucił roszczenia, uznając, że sprawa nie podlega japońskiej jurysdykcji, a termin przedawnienia już minął. Jednak w 2023 roku Sąd Najwyższy w Tokio uchylił tę decyzję, orzekając, że sprawa faktycznie podlega tamtejszemu prawu, a Korea Północna rażąco naruszyła dobra osobiste powodów.

- Nie będzie przesadą stwierdzenie, że Korea Północna zrujnowała większość ich życia - ogłosił sędzia Taiichi Kamino podczas poniedziałkowej rozprawy, cytowany przez Associated Press.

Kenji Fukuda, inny prawnik ofiar, podkreślił wagę wyroku, przyznał jednak, że uzyskanie pieniędzy od Pjongjangu pozostaje "wyzwaniem".

Autorka/Autor: wk/kris

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: CatherineScarlett/Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica