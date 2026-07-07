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Oto najlepsze miasta do życia

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Paweł Radoliński o planowaniu podróży przez polskich turystów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Kopenhaga po raz kolejny została uznana za miasto oferujące najlepsze warunki do życia. Znalazła się na szczycie rankingu sporządzonego przez Economist Intelligence Unit (EIU), tuż za nią uplasował się Wiedeń.

Organizacja EIU oceniła 173 miasta na całym świecie pod kątem różnych czynników. Stolica Danii uzyskała najwyższe oceny, czyli "doskonałe", w trzech kategoriach: stabilności, infrastruktury i edukacji.

10 najlepszych miast do życia

Na drugim miejscu uplasował się Wiedeń, a tuż za nim Melbourne. Na czwartym miejscu znalazło się kolejne australijskie miasto, Sydney. Na pozycjach piątej, szóstej i siódmej umieszczono odpowiednio Zurych (Szwajcaria), Genewę (Szwajcaria) i Osakę (Japonia). Pierwszą dziesiątkę zamknęły Adelajda w Australii na miejscu ósmym, Vancouver w Kanadzie na dziewiątym i Tokio w Japonii na dziesiątym.

Lepszy wynik Nowego Jorku

Miasta Stanów Zjednoczonych znalazły się poza pierwszą dziesiątką. Najwyżej z nich było Honolulu na Hawajach jako 25. Nowy Jork uplasował się na 66. pozycji, co było awansem o trzy miejsca wobec roku wcześniej. W "Wielkim Jabłku" spadła przestępczość oraz ryzyko ataków terrorystycznych jest uznawane za mniejsze.

Wojna szkodzi Bliskiemu Wschodowi

Wojna USA i Izraela z Iranem wpłynęła negatywnie na wyniki miast regionu Zatoki Perskiej. Największy spadek odnotowała stolica Omanu Muskat - aż o 14 miejsc, na 123. - oraz Kuwejt - o 12 miejsc, na 105. Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie) uplasowało się na 76. miejscu (spadek o 4 miejsca), Dubaj (również ZEA) na 79. (spadek o 4), a Doha (Katar) na 108. (spadek o 7).

Na trzech najniższych pozycjach znalazły się: Dhaka w Bangladeszu (171.), Trypolis w Libii (172.) i Damaszek w Syrii (173.).

Najlepsze miasta do życia:

  1. Kopenhaga - Dania
  2. Wiedeń - Austria
  3. Melbourne - Australia
  4. Sydney - Australia
  5. Zurych - Szwajcaria
  6. Genewa - Szwajcaria
  7. Osaka - Japonia
  8. Adelajda - Australia
  9. Vancouver - Kanada
  10. Tokio - Japonia
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Tagi:
Dania
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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