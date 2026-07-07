Oto najlepsze miasta do życia

Paweł Radoliński o planowaniu podróży przez polskich turystów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Organizacja EIU oceniła 173 miasta na całym świecie pod kątem różnych czynników. Stolica Danii uzyskała najwyższe oceny, czyli "doskonałe", w trzech kategoriach: stabilności, infrastruktury i edukacji.

10 najlepszych miast do życia

Na drugim miejscu uplasował się Wiedeń, a tuż za nim Melbourne. Na czwartym miejscu znalazło się kolejne australijskie miasto, Sydney. Na pozycjach piątej, szóstej i siódmej umieszczono odpowiednio Zurych (Szwajcaria), Genewę (Szwajcaria) i Osakę (Japonia). Pierwszą dziesiątkę zamknęły Adelajda w Australii na miejscu ósmym, Vancouver w Kanadzie na dziewiątym i Tokio w Japonii na dziesiątym.

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Lepszy wynik Nowego Jorku

Miasta Stanów Zjednoczonych znalazły się poza pierwszą dziesiątką. Najwyżej z nich było Honolulu na Hawajach jako 25. Nowy Jork uplasował się na 66. pozycji, co było awansem o trzy miejsca wobec roku wcześniej. W "Wielkim Jabłku" spadła przestępczość oraz ryzyko ataków terrorystycznych jest uznawane za mniejsze.

Wojna szkodzi Bliskiemu Wschodowi

Wojna USA i Izraela z Iranem wpłynęła negatywnie na wyniki miast regionu Zatoki Perskiej. Największy spadek odnotowała stolica Omanu Muskat - aż o 14 miejsc, na 123. - oraz Kuwejt - o 12 miejsc, na 105. Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie) uplasowało się na 76. miejscu (spadek o 4 miejsca), Dubaj (również ZEA) na 79. (spadek o 4), a Doha (Katar) na 108. (spadek o 7).

Na trzech najniższych pozycjach znalazły się: Dhaka w Bangladeszu (171.), Trypolis w Libii (172.) i Damaszek w Syrii (173.).

Najlepsze miasta do życia:

Kopenhaga - Dania Wiedeń - Austria Melbourne - Australia Sydney - Australia Zurych - Szwajcaria Genewa - Szwajcaria Osaka - Japonia Adelajda - Australia Vancouver - Kanada Tokio - Japonia