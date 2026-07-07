Oto najlepsze miasta do życia
Organizacja EIU oceniła 173 miasta na całym świecie pod kątem różnych czynników. Stolica Danii uzyskała najwyższe oceny, czyli "doskonałe", w trzech kategoriach: stabilności, infrastruktury i edukacji.
10 najlepszych miast do życia
Na drugim miejscu uplasował się Wiedeń, a tuż za nim Melbourne. Na czwartym miejscu znalazło się kolejne australijskie miasto, Sydney. Na pozycjach piątej, szóstej i siódmej umieszczono odpowiednio Zurych (Szwajcaria), Genewę (Szwajcaria) i Osakę (Japonia). Pierwszą dziesiątkę zamknęły Adelajda w Australii na miejscu ósmym, Vancouver w Kanadzie na dziewiątym i Tokio w Japonii na dziesiątym.
Lepszy wynik Nowego Jorku
Miasta Stanów Zjednoczonych znalazły się poza pierwszą dziesiątką. Najwyżej z nich było Honolulu na Hawajach jako 25. Nowy Jork uplasował się na 66. pozycji, co było awansem o trzy miejsca wobec roku wcześniej. W "Wielkim Jabłku" spadła przestępczość oraz ryzyko ataków terrorystycznych jest uznawane za mniejsze.
Wojna szkodzi Bliskiemu Wschodowi
Wojna USA i Izraela z Iranem wpłynęła negatywnie na wyniki miast regionu Zatoki Perskiej. Największy spadek odnotowała stolica Omanu Muskat - aż o 14 miejsc, na 123. - oraz Kuwejt - o 12 miejsc, na 105. Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie) uplasowało się na 76. miejscu (spadek o 4 miejsca), Dubaj (również ZEA) na 79. (spadek o 4), a Doha (Katar) na 108. (spadek o 7).
Na trzech najniższych pozycjach znalazły się: Dhaka w Bangladeszu (171.), Trypolis w Libii (172.) i Damaszek w Syrii (173.).
Najlepsze miasta do życia:
- Kopenhaga - Dania
- Wiedeń - Austria
- Melbourne - Australia
- Sydney - Australia
- Zurych - Szwajcaria
- Genewa - Szwajcaria
- Osaka - Japonia
- Adelajda - Australia
- Vancouver - Kanada
- Tokio - Japonia