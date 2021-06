Czechy chcą milionowych kar dla Polski. Będzie wniosek do TSUE

W najbliższych dniach czeski rząd zwróci się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wymierzenie Polsce kary dziennej w wysokości 5 milionów euro w związku z niewykonaniem decyzji o wstrzymaniu wydobycia - podał portal Ceske Noviny, cytujący ministra środowiska Czech Richarda Brabca.

Czeski rząd upoważnił także ministrów środowiska i spraw zagranicznych (Jakuba Kulhanka) do negocjacji z Polską dotyczących kwestii pokrycia przez Warszawę przeszłych, obecnych i przyszłych szkód powodowanych przez kopalnię. Minister środowiska zakłada, ze projekt umowy w tej sprawie będzie gotowy w najbliższych tygodniach.

Czechy mają się domagać od 40 do 50 milionów euro na finansowanie tych obiektów.

Decyzja TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sporu. Decyzja ta wiąże się ze skargą Czech, w ocenie których kopalnia Turów ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych.

Do tych słów odniósł się kolejnego dnia premier Czech Andrej Babisz. Jak przekazał, nie ma planów wycofania skargi przeciwko Polsce w sprawie kopalni Turów, ponieważ porozumienie jeszcze nie zostało osiągnięte.

Zdaniem opozycji sprawa Turowa to przykład porażki polskiej dyplomacji. - Tak często chwalą się obecnością w Grupie Wyszehradzkiej; że jest to najlepiej działająca grupa. (...) I jaki jest efekt tych działań? Taki, że dzisiaj polska dyplomacja zawiodła na całej linii i nie prowadziła dialogu, który dawałby szansę na wyjście z tego kryzysu - mówił po ogłoszeniu decyzji TSUE prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Posłowie Koalicji Obywatelskiej zapowiadali wniosek w tej sprawie do Najwyższej Izby Kontroli.