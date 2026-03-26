Pierwszy taki traktat w Europie. "Polska jest w awangardzie"

Prace nad Konwencją były prowadzone w latach 2021-2025 w odpowiedzi na zmiany zachodzące na rynku audiowizualnym. W ostatnich latach seriale stały się jednym z najważniejszych formatów produkcji audiowizualnej, a znacząca część projektów powstaje w modelu koprodukcji międzynarodowej. Dotychczas brakowało jednak wspólnych ram prawnych regulujących takie przedsięwzięcia na poziomie wielostronnym. Przyjęcie tekstu Konwencji przez Komitet Ministrów Rady Europy 26 listopada 2025 roku stanowiło istotny krok w kierunku uporządkowania tych kwestii - podał resort kultury.

Pierwszy taki traktat w Europie

Dodał, że Konwencja jest pierwszym międzynarodowym traktatem Rady Europy poświęconym zasadom koprodukcji seriali audiowizualnych i stanowi rozwinięcie dotychczasowych regulacji dotyczących koprodukcji filmowej. "Jej celem jest stworzenie wspólnych zasad współpracy między producentami z różnych państw, ułatwienie finansowania i realizacji międzynarodowych koprodukcji serialowych oraz umożliwienie uznawania takich koprodukcji za produkcje krajowe dla celów systemów wsparcia publicznego państw-stron" - napisało MKiDN.

- Dzisiejsze podpisanie w Lille konwencji Rady Europy dotyczącej koprodukcji seriali telewizyjnych to bardzo ważny sygnał dla polskiego sektora audiowizualnego - powiedział Maciej Wróbel.

- Polski rząd chce wspierać polskich niezależnych producentów, aby oni mogli sięgać teraz po środki nie tylko krajowe, ale także europejskie - dodał.

W jego ocenie "to także ważny sygnał dla wszystkich Europejczyków, żeby mogli korzystać z polskiego sektora, żeby mogli tutaj kręcić swoje seriale", co stanowi "nie tylko polskie soft power, ale także koło zamachowe naszej gospodarki".

- Bardzo się cieszę, że udało się to zrobić. Konwencję Rady Europy dzisiaj w Lille podpisało dziewięć krajów - podkreślił.

Zaznaczył również, że "Polska jest w awangardzie" i chce wspierać producentów, aby mogli "podbijać nie tylko rynki krajowe, ale także europejskie".

Maciej Wróbel Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Co zyska Polska

Według resortu kultury przystąpienie Polski do Konwencji umożliwi m.in.:

wsparcie polskiej kultury i tożsamości - ułatwi polskim producentom współpracę z zagranicznymi partnerami przy produkcji seriali oraz zwiększy obecność polskich treści na rynkach międzynarodowych;

zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora audiowizualnego - współpraca międzynarodowa sprzyja wymianie doświadczeń, know-how oraz dostosowaniu produkcji do międzynarodowych standardów;

dostęp do większych środków finansowych - koprodukcje międzynarodowe umożliwiają realizację projektów o większej skali i wyższym budżecie, finansowanym z mechanizmów krajowych (w polskim przypadku z tzw. zachęt do produkcji audiowizualnej);

rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy - koprodukcje generują inwestycje w infrastrukturę produkcyjną, usługi techniczne oraz zasoby ludzkie;

ułatwienie dystrybucji zagranicznej - współpraca międzynarodowa zwiększa potencjał eksportowy polskich produkcji serialowych;

rozwój wymiany kulturowej - wspólne projekty sprzyjają współpracy twórczej i różnorodności treści audiowizualnych.

"Z punktu widzenia Polski, Konwencja będzie miała znaczenie dla producentów działających na rynku serialowym, którzy coraz częściej uczestniczą w projektach międzynarodowych. Przyjęcie wspólnych zasad koprodukcji może ułatwić udział polskich podmiotów w takich przedsięwzięciach oraz zwiększyć możliwości korzystania z różnych źródeł finansowania w Europie" - napisało w komunikacie MKiDN.

Dodało, że "Konwencja nie nakłada na Polskę obowiązku tworzenia nowych krajowych programów wsparcia ani zmiany obowiązujących przepisów prawa" i "nie spowoduje też bezpośrednich skutków finansowych dla budżetu państwa ani jednostek samorządu terytorialnego w postaci zmniejszenia dochodów lub zwiększenia wydatków".

OGLĄDAJ: Pakiet CPN. Co oznacza decyzja rządu?

Źródło: tvn24.pl