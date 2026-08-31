Ze świata Niemcy przeciw "normalizacji" relacji z Rosją. Kontrowersje podczas obrad G20 Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Ociepa: mamy inną rolę do odegrania niż Amerykanie, inną niż Niemcy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Bernd von Jutrczenka/PAP

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Klingbeil odniósł się do udziału rosyjskiego ministra - pierwszy raz od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku - podczas poniedziałkowego briefingu w kuluarach spotkania w Karolinie Północnej.

Jak powiedział, cytowany przez agencję dpa, zaproszenie Siłuanowa traktuje jako próbę "normalizacji" stosunków z Rosją ze strony gospodarza, Stanów Zjednoczonych, dodając, że on sam nie widzi żadnego powodu, by to robić.

Dodał, że razem z innymi europejskimi delegacjami zagroził bojkotem wspólnego zdjęcia z Rosjaninem i ostatecznie żaden członek delegacji z Moskwy nie został włączony do "family photo".

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Klingbeil: Rosja musi zakończyć tę wojnę

Polityk SPD powiedział też, że podczas dyskusji na G20 powiedział Siłuanowowi "prosto w twarz, że rosyjski rząd musi zakończyć tę wojnę, jakie są jej konsekwencje i że zdecydowanie stoimy po stronie Ukrainy".

- Czasami te spotkania są zbyt dyplomatyczne jak na mój gust i dlatego moje słowa mogły zaskoczyć jedną czy dwie osoby na sali - dodał Klingbeil.

Podczas briefingu Klingbeil skrytykował również gospodarzy spotkania w Karolinie Północnej za odmowę akredytacji podróżujących z nim dziennikarzy "New York Timesa" i Bloomberga, choć ten pierwszy ostatecznie został wpuszczony. Według gazety wstępu odmówiono też jednemu z dziennikarzy "Wall Street Journal".

- Uważam za niedopuszczalne, aby dziennikarze lub całe redakcje były wykluczane. Wyraźnie to zaznaczyłem - powiedział wicekanclerz Niemiec.

Rosja wraca do obrad

Od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę minister finansów Rosji nie brał osobiście udziału w spotkaniach G20 - podobnie jak Władimir Putin w szczytach - ale Rosję reprezentował natomiast szef MSZ Siergiej Ławrow.

Nie jest jeszcze jasne, na jakim poziomie Rosja będzie reprezentowana na spotkaniu przywódców G20 w Miami. Prezydent Donald Trump wyraził nadzieję, że Putin przyjmie jego zaproszenie.

W poniedziałek z Siłuanowem spotkał się gospodarz obrad w Asheville, minister finansów USA Scott Bessent i według doniesień miał naciskać na podjęcie amerykańskiego planu pokojowego.