Kontenerowiec blokuje kanał. Dziennie przepływa tamtędy towar o wartości prawie 10 miliardów dolarów

Kontenerowiec Ever Given blokuje Kanał Sueski, przez który dziennie przepływają dobra o szacowanej wartości około 9,6 miliarda dolarów (około 37,7 miliarda złotych) - informuje portal telewizji BBC, powołując się na dane ekspertów z branżowej gazety "Lloyd's List".

Oznacza to, że w ciągu godziny średnio przez Kanał Sueski przepływały towary o wartości około 400 mln dolarów, co daje po przeliczeniu na polską walutę około 1,5 mld zł na godzinę.

Jak podała BBC, pomimo podjętych już prób , eksperci przewidują, że przesunięcie kontenerowca Ever Given może potrwać tygodnie.

Kontenerowiec Ever Given widziany z satelity

Kontenerowiec Ever Given widziany z satelity EPA/European Space Agency Copernicus Sentinel-2 Satellite Image

Zablokowany ważny kanał

Kontenerowiec Ever Given osiadł na mieliźnie w poprzek jednopasmowego odcinka południowego kanału we wtorek rano po tym, jak stracił zdolność manewrowania przy silnym wietrze i burzy pyłowej - poinformowały w oświadczeniu władze zarządzające Kanałem Sueskim (SCA).