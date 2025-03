"Inwestorzy giełdowi są zdezorientowani"

Analitycy o działaniach Donalda Trumpa

- Myślę, że to lekceważące podejście Trumpa do polityki gospodarczej budzi niepokój. W przeciwieństwie do jego pierwszej kadencji, gdzie oznaki spowolnienia gospodarczego lub korekty rynku powodowały zmianę polityki, on dąży do przeprowadzenia znaczących strukturalnych zmianach w gospodarce, nawet kosztem krótkoterminowego wzrostu gospodarczego - powiedział Kyle Rodda, starszy analityk rynków finansowych w Capital.com.