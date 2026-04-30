Ze świata Trwał rekordowo długo. Do końca brakuje tylko podpisu

Pawol Salaj o wolności prasy w USA

Impas w sprawie finansowania ministerstwa bezpieczeństwa krajowego (DHS) trwał od lutego. Resort obejmuje m.in. służby imigracyjne (ICE), Urząd Celny i Ochrony Granic (CBP), Administrację Bezpieczeństwa Transportu (TSA) i Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego (FEMA). Demokraci blokowali uchwalenie nowego budżetu, domagając się gruntownych reform w działalności służb imigracyjnych ICE.

Podpis jeszcze w czwartek?

Przyjęta w czwartek przez aklamację ustawa nie obejmuje środków dla ICE i CBP. Republikanie będą próbować oddzielnie przegłosować finansowanie dla tych agencji. Niezależnie od tego ICE ma zapewnione środki na działalność na kilka przyszłych lat dzięki ustawie uchwalonej przez Kongres już wcześniej (One Big Beautiful Bill Act). Podobnie finansowanie ma zapewniony CBP.

Projekt został wcześniej przyjęty przez Senat; teraz dokument trafi na biurko prezydenta. Złożenie podpisu pod ustawą przez Trumpa zakończy najdłuższy częściowy shutdown rządu w historii USA. Według przedstawiciela Białego Domu akt prawny zostanie podpisany jeszcze w czwartek.

Problemy na lotniskach

Jednym ze skutków shutdownu były długie kolejki do odpraw na lotniskach. Wielu pracowników TSA odeszło z pracy albo udało się na zwolnienia w związku z tym, że w wyniku shutdownu nie otrzymywali wynagrodzenia. W marcu Trump wydał polecenie wypłaty zaległych pensji pracownikom TSA, zapewniającym bezpieczeństwo na lotniskach.

OGLĄDAJ: TVN24