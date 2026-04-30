Ze świata

Trwał rekordowo długo. Do końca brakuje tylko podpisu

Donald Trump
Pawol Salaj o wolności prasy w USA
Źródło: TVN24
Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych uchwaliła w czwartek ustawę o finansowaniu ministerstwa bezpieczeństwa krajowego. Tym samym zakończony zostanie rekordowo długi shutdown w USA.

Impas w sprawie finansowania ministerstwa bezpieczeństwa krajowego (DHS) trwał od lutego. Resort obejmuje m.in. służby imigracyjne (ICE), Urząd Celny i Ochrony Granic (CBP), Administrację Bezpieczeństwa Transportu (TSA) i Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego (FEMA). Demokraci blokowali uchwalenie nowego budżetu, domagając się gruntownych reform w działalności służb imigracyjnych ICE.

Podpis jeszcze w czwartek?

Przyjęta w czwartek przez aklamację ustawa nie obejmuje środków dla ICE i CBP. Republikanie będą próbować oddzielnie przegłosować finansowanie dla tych agencji. Niezależnie od tego ICE ma zapewnione środki na działalność na kilka przyszłych lat dzięki ustawie uchwalonej przez Kongres już wcześniej (One Big Beautiful Bill Act). Podobnie finansowanie ma zapewniony CBP.

Projekt został wcześniej przyjęty przez Senat; teraz dokument trafi na biurko prezydenta. Złożenie podpisu pod ustawą przez Trumpa zakończy najdłuższy częściowy shutdown rządu w historii USA. Według przedstawiciela Białego Domu akt prawny zostanie podpisany jeszcze w czwartek.

Problemy na lotniskach

Jednym ze skutków shutdownu były długie kolejki do odpraw na lotniskach. Wielu pracowników TSA odeszło z pracy albo udało się na zwolnienia w związku z tym, że w wyniku shutdownu nie otrzymywali wynagrodzenia. W marcu Trump wydał polecenie wypłaty zaległych pensji pracownikom TSA, zapewniającym bezpieczeństwo na lotniskach.

Lotniskom grozi zamknięcie. "Punkt krytyczny jest bliski"
Lotniskom grozi zamknięcie. "Punkt krytyczny jest bliski"

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Will Oliver/PAP/EPA

USAGospodarka USA
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Siedziba Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
Zmiany kadrowe w agencji. Cały zarząd odwołany
Z kraju
Donald Trump
Zmiana retoryki Trumpa. Padnie rekord?
Ze świata
shutterstock_2165259211 Warszawa, Polska, 5 czerwca 2022 r. - Nowoczesny budynek mieszkalny z balkonami. Koncepcja rynku nieruchomości i problemów mieszkaniowych.
Rynek nieruchomości w Polsce. Największe miasta ze wzrostami cen
Z kraju
Elon Musk
Elon Musk na straży ludzkości. Spór z OpenAI
Tech
Zakupy
Konflikt w popularnej sieci. "Tak pracować się nie da"
Z kraju
Nowy Jork USA
PKB w USA. Taki był wzrost w pierwszym kwartale
Ze świata
Paliwa benzyna
Ceny na stacjach. Co czeka nas po majówce?
Z kraju
shutterstock_2402485723
Rekordowe kary dla przedsiębiorców. Szczegóły działalności UOKIK
Z kraju
Warren Buffett
Zmiana w kierownictwie Berkshire Hathaway. Rynek reaguje ostrożnie
Rynki
Europejski Bank Centralny EBC
Europejski Bank Centralny zadecydował w sprawie stóp procentowych
Ze świata
Fabryka VW w Dreźnie
Niemiecki gigant przed wyzwaniami. Rosnące ceny, konkurencja z Chin
Moto
piniądze
Firmy hamują podwyżki płac. Nowe dane NBP
Z kraju
Pete Hegseth
Media: rachunek za wojnę jest znacznie wyższy
Ze świata
26326396
Nie będzie rozwodów w urzędzie. Tusk komentuje weto
Z kraju
TSUE
Wyrok w sprawie frankowiczów. Koniec wadliwych aneksów
Pieniądze
Ropa baryłka
Braki paliwa, wysokie ceny. Europa w obliczu kryzysu lotniczego
Ze świata
Paliwa, stacja benzynowa
Ceny paliw na majówkę w górę. Tyle zapłacimy na stacjach
Moto
sklep ubrania shutterstock_2667721257_1
Czy 2 maja sklepy będą otwarte?
Handel
Jerome Powell
Inflacja w USA wciąż za wysoko. FED poczeka z obniżkami stóp procentowych
Ze świata
shutterstock_2253969793
Miliony kary dla wypożyczalni Panek. UOKiK zawiadamia prokuraturę
Z kraju
Chciał wyjść ze sklepu nie płacąc za zakupy (zdjęcie ilustracyjne)
Inflacja w Polsce. Nowe dane GUS
Z kraju
Wall Street, giełda, Nowy Jork
Zaskakujące wyniki gigantów technologicznych w cieniu wydatków na AI
Tech
ropa naftowa
Ropa najdroższa od czterech lat. Rynek z obawą czeka na ruch Trumpa
Ze świata
Most Poniatowskiego o poranku (zdj. ilustracyjne)
Nieletni na czele statystyk. Ich długi podwoiły się w rok
Z kraju
Paliwo, stacja benzynowa
Ceny paliw w czwartek. Ile zapłacimy?
Moto
Jerome Powell
Fed zdecydował w sprawie stóp procentowych
Ze świata
AdobeStock_1985860932
Nie zapaliły się lampki ostrzegawcze. "15 tysięcy złotych na minusie"
Joanna Rubin-Sobolewska, Maja Piotrowska
Pete Hegseth
Tyle kosztowała już wojna z Iranem. Pentagon podał kwotę
Ze świata
Krzysztof Gawkowski
"Nowe formy cyfrowej inwigilacji". Minister ostrzega
Z kraju
trump
Nowa broń w arsenale. "Jest szybka, jest jej dużo"
Łukasz Figielski

