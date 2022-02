Rząd w Berlinie nie chce wykluczać Rosji ze SWIFT. Szefowa niemieckiej dyplomacji komentuje

Odcięcie Rosji od systemu SWIFT oznaczałoby, że zwykli ludzie nie mogliby przekazywać pieniędzy swoim bliskim w Rosji - powiedziała minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock. - Zawieszenie SWIFT byłoby technicznie trudne do przygotowania i miałoby również ogromny wpływ na transakcje płatnicze w Niemczech, dla niemieckich firm prowadzących interesy z Rosją - ocenił rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit.

Francuski minister finansów Bruno Le Maire mówił jednak w piątek, że niektóre kraje UE mają zastrzeżenia odnośnie odcięcia Rosji od systemu płatności SWIFT, ale Francja do nich nie należy.

Ministrowie spraw zagranicznych Estonii, Łotwy i Litwy wezwali w czwartek do odłączenia Rosji od systemu SWIFT. Podczas szczytu przywódcy UE podjęli decyzje dotyczące kompleksowego pakietu sankcji gospodarczych, finansowych i personalnych w odpowiedzi na rosyjski atak na Ukrainę. Pakiet nie obejmuje jednak wyłączenia Rosji z systemu SWIFT.

- Bardzo ważne jest, abyśmy zgodzili się na te środki, które zostały przygotowane – i zachowali wszystko inne na wypadek sytuacji, w której konieczne może być wyjście poza to – powiedział dziennikarzom Scholz.

Morawiecki: jednomyślności nie było

- Bardzo wielu liderów podziela pogląd że trzeba wyłączyć Rosję z systemu SWIFT, (...) ale do uchwalenia sankcji potrzebna jest jednomyślność i dzisiaj jeszcze na ten moment rzeczywiście takiej jednomyślności w stosunku do tego bardzo daleko posuniętego działania związanego z systemem płatniczym nie było - powiedział Morawiecki. Zaznaczył zarazem, że do takiej jednomyślności "jest blisko".