Przyjaciele Putina, miliarderzy, prezesi kluczowych spółek. Kim są Rosjanie objęci sankcjami?

Giennadij Timczenko, Borys Rotenberg i Igor Rotenberg - to rosyjscy oligarchowie, na których brytyjski rząd nałożył sankcje w związku z nasileniem konfliktu na Ukrainie. Co łączy ich z prezydentem Putinem? Jak dorobili się tak astronomicznych fortun?

Wielka Brytania nałożyła sankcje na pięć rosyjskich banków i trzech oligarchów, zamrażając ich brytyjskie aktywa i zakazując im wjazdu do kraju - ogłosił we wtorek premier Boris Johnson. Pięć rosyjskich banków objętych brytyjskimi restrykcjami to: Rossija Bank, IS Bank, General Bank, PSB (Promswiazbank) i Black Sea Bank (Bank Czarnomorski), zaś oligarchami objętymi sankcjami są Giennadij Timczenko, Borys Rotenberg i Igor Rotenberg. Johnson podkreślił, że jest to "pierwsza transza" sankcji.