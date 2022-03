Kontenerowce nie popłyną do Rosji. Decyzja duńskiego potentata

Światowy potentat transportu morskiego Maersk czasowo zawiesza wszystkie wysyłki kontenerów do i z Rosji - poinformowało we wtorek duńskie przedsiębiorstwo. To odpowiedź na zachodnie sankcje przeciw Rosji, która zaatakowała Ukrainę. Zawieszenie nie będzie dotyczyć przesyłek żywności, pomocy humanitarnej i medycznej - dodano.

Maersk w Rosji

Firma obsługuje kontenerowe trasy żeglugowe do Sankt Petersburga i Kaliningradu na Morzu Bałtyckim, Noworosyjska na Morzu Czarnym oraz do Władywostoku i Wostocznego na wschodnim wybrzeżu Rosji. Maersk jest właścicielem 31 proc. rosyjskiego operatora portowego Global Ports, który obsługuje sześć terminali w Rosji i dwa w Finlandii. Udziałowcami Global Ports są także rosyjska państwowa firma jądrowa Rosatom i rosyjski biznesmen Siergiej Sziskarew. "Dzięki Global Ports przyglądamy się, jak dostosować się do stale zmieniających się sankcji i ograniczeń oraz przygotowujemy możliwe dalsze kroki" - oświadczył Maersk. Firma z siedzibą w Kopenhadze zatrudnia w Rosji około 500 pracowników. W zeszłym tygodniu tymczasowo wstrzymała wszystkie zawinięcia do portów na Ukrainie, gdzie w Odessie zatrudnia około 60 pracowników.