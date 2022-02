Czy Zachód wykorzysta sankcyjną "broń atomową"? Doniesienia z Brukseli

Ministrowie spraw zagranicznych państw bałtyckich wezwali w czwartek do wstrzymania dostępu Rosji do systemu SWIFT. "My, ministrowie spraw zagranicznych Estonii, Łotwy i Litwy, zdecydowanie potępiamy powszechną agresję Rosji na niezależną, pokojową i demokratyczną Ukrainę" – czytamy w oświadczeniu. Wskazuje się w nim, że "działania Rosji są niedopuszczalne i rażąco naruszają prawo i normy międzynarodowe, co jest przestępstwem przeciwko narodowi ukraińskiemu". "Musimy (…) nałożyć na Rosję najsurowsze sankcje, w tym oddzielenie jej od SWIFT, oraz zastosować izolację polityczną" – czytamy w oświadczeniu.