"Gospodarcza Furia" nabiera rozpędu. USA nakłada kolejne sankcje

Donald Trump
Trump o rozmowach z Iranem: dobrze się dogadujemy, ale kto wie
Źródło: Reuters
Amerykańskie ministerstwo finansów ogłosiło we wtorek sankcje wobec czternastu podmiotów pomagających Iranowi w zdobywaniu uzbrojenia, rozszerzając tym samym operację "Gospodarcza Furia" wymierzoną w Teheran.

"Dziś w ramach Gospodarczej Furii ministerialny Urząd ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych nakłada sankcje na 14 podmiotów za ich udział w pomaganiu reżimowi irańskiemu w zdobywaniu broni" - napisał resort.

Jak dodał, "podczas gdy reżim próbuje odbudować swoje zdolności produkcyjne, USA będą nadal uszczuplać irańskie zasoby pocisków balistycznych".

Kogo dotyczą nowe sankcje USA

Ministerstwo poinformowało w komunikacie, że sankcje dotyczą osób fizycznych i prawnych oraz samolotów w Iranie, Turcji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Według resortu podmioty te były zaangażowane w nabywanie albo transportowanie broni albo części uzbrojenia dla irańskiego reżimu.

Minister finansów Scott Bessent oświadczył, że "irański reżim musi być pociągnięty do odpowiedzialności za szantażowanie światowych rynków energii i pozbawione skrupułów atakowanie cywilów pociskami i dronami". Zapowiedział, że resort będzie nadal śledzić irańskie pieniądze i uderzać w reżim w Teheranie oraz jego sprzymierzeńców.

Ministerstwo finansów USA prowadzi operację "Gospodarcza Furia", by wzmocnić presję ekonomiczną na Irańczyków - przekazały amerykańskie władze. Zapowiedziane we wtorek sankcje to drugi pakiet restrykcji wdrożonych w ramach tej operacji. W minioną środę ogłoszono sankcje, które dotknęły siatki przemytu ropy.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/DANIEL HEUER / POOL

Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
