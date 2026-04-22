Ze świata "Gospodarcza Furia" nabiera rozpędu. USA nakłada kolejne sankcje Oprac. Paulina Karpińska

Trump o rozmowach z Iranem: dobrze się dogadujemy, ale kto wie Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Dziś w ramach Gospodarczej Furii ministerialny Urząd ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych nakłada sankcje na 14 podmiotów za ich udział w pomaganiu reżimowi irańskiemu w zdobywaniu broni" - napisał resort.

Jak dodał, "podczas gdy reżim próbuje odbudować swoje zdolności produkcyjne, USA będą nadal uszczuplać irańskie zasoby pocisków balistycznych".

Kogo dotyczą nowe sankcje USA

Ministerstwo poinformowało w komunikacie, że sankcje dotyczą osób fizycznych i prawnych oraz samolotów w Iranie, Turcji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Według resortu podmioty te były zaangażowane w nabywanie albo transportowanie broni albo części uzbrojenia dla irańskiego reżimu.

Minister finansów Scott Bessent oświadczył, że "irański reżim musi być pociągnięty do odpowiedzialności za szantażowanie światowych rynków energii i pozbawione skrupułów atakowanie cywilów pociskami i dronami". Zapowiedział, że resort będzie nadal śledzić irańskie pieniądze i uderzać w reżim w Teheranie oraz jego sprzymierzeńców.

Ministerstwo finansów USA prowadzi operację "Gospodarcza Furia", by wzmocnić presję ekonomiczną na Irańczyków - przekazały amerykańskie władze. Zapowiedziane we wtorek sankcje to drugi pakiet restrykcji wdrożonych w ramach tej operacji. W minioną środę ogłoszono sankcje, które dotknęły siatki przemytu ropy.