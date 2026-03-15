Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

"To oznacza eskalację konfliktu". Analitycy pełni obaw

Ogień i kłęby dymu unoszą się z instalacji naftowej w Fudżajrze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, sobota, 14 marca 2026
Trump: droższa ropa naftowa to bardzo niska cena za bezpieczeństwo i pokój
Źródło: TVN24
Ceny ropy mogą dalej rosnąć. Konflikt na Bliskim Wschodzie coraz mocniej zagraża infrastrukturze energetycznej w regionie Zatoki Perskiej. Wstrzymanie żeglugi przez cieśninę Ormuz wywołało największe od lat zakłócenie globalnych dostaw.

Na rynkach narasta niepokój o bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej na Bliskim Wschodzie oraz o przyszłość transportu ropy przez cieśninę Ormuz, kluczowy szlak dla światowego handlu surowcem.

Transport ropy na Bliskim Wschodzie przed rozpoczęciem konfliktu
Transport ropy na Bliskim Wschodzie przed rozpoczęciem konfliktu
Źródło: TVN24+

Ceny ropy gwałtownie rosną

Kontrakty terminowe na ropę Brent oraz amerykańską West Texas Intermediate już wcześniej wyraźnie wzrosły, wywołując nerwowość na światowych rynkach finansowych. Od początku miesiąca oba benchmarki zdrożały o ponad 40 procent, osiągając najwyższe poziomy od 2022 roku.

Wzrost cen nastąpił po tym, jak po tym, jak Iran zamknął cieśninę Ormuz. Ten strategiczny przesmyk odpowiada za transport około jednej piątej światowych dostaw ropy.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wezwał Chiny, Francję, Japonię, Koreę Południową i Wielką Brytanię do wysłania okrętów wojennych w celu zabezpieczenia tego szlaku.

Ataki na kluczową infrastrukturę

W sobotę Stany Zjednoczone przeprowadziły uderzenia na cele wojskowe na wyspie Chark, będącej kluczowym irańskim hubem eksportu ropy. W odpowiedzi Iran przeprowadził ataki dronowe na ważny terminal naftowy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

"To oznacza eskalację konfliktu. Do tej pory infrastruktura naftowa regionu była w dużej mierze oszczędzana" - ocenili analitycy JP Morgan kierowani przez Natashę Kanevę.

Analitycy wskazują, że szczególnie narażone są ważne węzły energetyczne w regionie Zatoki Perskiej, w tym port Fudżajra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, terminal eksportowy Ras Tanura w Arabii Saudyjskiej oraz instalacje przetwórcze w Bukajk.

Wymiana ognia w Zatoce Perskiej - stan na 14 marca 2026 roku
Wymiana ognia w Zatoce Perskiej - stan na 14 marca 2026 roku

Zakłócenia w dostawach

Operacje załadunku ropy w porcie Fudżajra zostały już wznowione - poinformowało źródło branżowe cytowane przez Reutersa.

Port ten, położony poza cieśniną Ormuz, obsługuje eksport około miliona baryłek dziennie emirackiej ropy Murban. To wolumen odpowiadający około jednemu procentowi światowego popytu.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna prognozuje jednak poważne zakłócenia w globalnych dostawach surowca. W marcu podaż ropy na świecie może spaść o 8 milionów baryłek dziennie z powodu problemów w żegludze, podczas gdy producenci z Bliskiego Wschodu ograniczyli wydobycie o co najmniej 10 milionów baryłek dziennie.

Rezerwy strategiczne na rynek

W odpowiedzi na gwałtowny wzrost cen Międzynarodowa Agencja Energetyczna zdecydowała o uruchomieniu rekordowych zapasów ropy.

Państwa członkowskie mają uwolnić łącznie 400 milionów baryłek ze strategicznych rezerw, aby złagodzić presję na ceny. Japonia zapowiedziała, że rozpocznie uwalnianie swoich zapasów już w poniedziałek.

Perspektywa negocjacji oddala się

Jednocześnie maleją szanse na szybkie zakończenie konfliktu. Według trzech źródeł zaznajomionych z rozmowami administracja Donalda Trumpa odrzuciła próby rozpoczęcia negocjacji proponowane przez sojuszników z Bliskiego Wschodu.

Iran zapowiedział z kolei, że nie rozważy zawieszenia broni, dopóki nie ustaną amerykańskie i izraelskie ataki. To dodatkowo osłabia nadzieje na szybkie uspokojenie sytuacji w regionie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Jan Sowa/kris

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: AP Photo/Altaf Qadri/East News

Udostępnij:
Tagi:
Konflikt na Bliskim WschodzieIranCieśnina OrmuzUSAceny ropy
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica