Tak odpowiedziały Chiny na wezwanie Trumpa

Donald Trump zapowiedział otwarcie cieśniny Ormuz

Rzecznik MSZ Chin Lin Jian w poniedziałek skomentował wezwanie Trumpa do wzięcia udziału w ochronie statków w cieśninie Ormuz. Choć chiński dyplomata nie odniósł się do niego wprost, to zaapelował o wstrzymanie działań wojennych.

Apel chińskiego MSZ

- Sytuacja w cieśninie Ormuz i na przyległych wodach jest napięta, co uderza w międzynarodowy handel towarami i energią - ocenił Lin podczas briefingu. Jednocześnie zapewnił, że Chiny są "w stałym kontakcie ze wszystkimi stronami" w sprawie obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie i "śledzą na bieżąco jej rozwój".

- Wzywamy wszystkie strony do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych, aby uniknąć dalszej eskalacji - podsumował Lin.

Była to reakcja na słowa prezydenta Trumpa, który w niedzielę domagał się pomocy w sprawie cieśniny Ormuz, zablokowanej przez Iran.

- Żądam, by inne kraje przyszły i chroniły swoje terytorium, skąd biorą źródła energii - powiedział Trump, dodając, iż prowadzi rozmowy z "około siedmioma" krajami. Zwrócił przy tym uwagę, że najwięcej ropy z państw Zatoki Perskiej otrzymują Chiny, jednak nie określił, czy kraj ten jest zainteresowany podjęciem działań.

Cieśnina Ormuz i ropa na Bliskim Wschodzie

Reakcja na słowa Trumpa

Osobno w wywiadzie dla "Financial Times" Trump powiedział, że mógłby opóźnić planowaną na przełom marca i kwietnia wizytę w Pekinie, jeśli Chiny nie pomogą odblokować tego szlaku wodnego w Zatoce Perskiej.

Pytany o to rzecznik MSZ zaznaczył, że "dyplomacja na szczeblu głów państw odgrywa niezastąpioną rolę strategiczną" w relacjach Pekin-Waszyngton i zapewnił, że w sprawie wizyty Trumpa obie strony "utrzymują komunikację".

Cieśnina Ormuz, stanowiąca kluczowy szlak transportowy dla ropy naftowej i gazu, została de facto zablokowana przez Iran w reakcji na rozpoczęte 28 lutego ataki amerykańsko-izraelskie, co doprowadziło do wzrostu cen benzyny na całym świecie.

Opracował Wiktor Knowski/kris