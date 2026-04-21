Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

"To rzeczywiście jest największy kryzys w historii"

|
shutterstock_2380472519
Trump o rozmowach z Iranem: dobrze się dogadujemy, ale kto wie
Konflikt zbrojny między USA i Izraelem a Iranem doprowadził do najpoważniejszego kryzysu energetycznego w historii - ocenił we wtorek szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) Fatih Birol. Cieśnina Ormuz, przez którą w czasach pokoju przepływało około 20 procent światowych dostaw ropy, pozostaje zablokowana.

- To rzeczywiście jest największy kryzys w historii. Jest on ogromny, jeśli połączymy skutki kryzysu paliwowego z kryzysem gazowym powiązanym z Rosją - oświadczył Birol w wywiadzie dla radia France Inter.

Od blisko dwóch miesięcy wojna na Bliskim Wschodzie powoduje poważne zakłócenia w transporcie ropy i gazu przez cieśninę Ormuz. Są one efektem m.in. działań militarnych Iranu w odpowiedzi na amerykańsko-izraelskie ataki na jego terytorium.

Irańska blokada cieśniny Ormuz wywołała gwałtowny wzrost cen m.in. ropy i gazu. Sytuację na rynku dodatkowo komplikuje amerykańska blokada cieśniny, ogłoszona 12 kwietnia, gdy pierwsza tura negocjacji pokojowych z Iranem zakończyła się fiaskiem. Dzień później USA poinformowały o pełnym wdrożeniu blokady irańskich portów.

Ceny ropy wystrzeliły

W trakcie konfliktu cena ropy Brent osiągała najwyższe poziomy od lipca 2022 roku, przekraczając na początku kwietnia nawet 109 dolarów za baryłkę.

Wojna znacząco umocniła także pozycję Rosji jako drugiego co do wielkości eksportera ropy naftowej na świecie. Jest to efekt m.in. częściowego zawieszenia niektórych sankcji wobec Moskwy przez Waszyngton, co dotyczyło głównie sektora naftowego.

Obecnie cena rosyjskiej ropy Urals wynosi ponad 102 dolary za baryłkę, a agencja Reutersa szacowała na początku kwietnia, że ten miesiąc może przynieść Rosji nawet 9 mld dolarów z jego najważniejszego podatku naftowego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rosja zarabia na wojnie z Iranem

Według analizy agencji Bloomberga opublikowanej na początku miesiąca, jeśli wysokie ceny utrzymają się do końca roku, rosyjskie przychody z eksportu ropy mogą wzrosnąć nawet o 40 mld dolarów.

W odpowiedzi na gwałtownie rosnące ceny surowca MAE zdecydowała w marcu o uwolnieniu rekordowych 400 mln baryłek ropy ze strategicznych rezerw państw członkowskich.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: GreenOak/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Konflikt na Bliskim WschodzieEnergetykaCieśnina Ormuz
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

