Kryzys paliwowy. Największa operacja w historii kraju

Japonia, Tokio
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: wojna z Iranem jest z wyboru
Źródło: Fakty po Faktach TVN24
Władze Japonii podjęły decyzję o uruchomieniu państwowych rezerw ropy. Decyzja rządu w Tokio to odpowiedź na sytuacje na rynkach ropy wywołaną przez konflikt USA i Izraela z Iranem.

Jak podkreśliły lokalne media, Japonia rozpoczęła uwalnianie rezerw ropy naftowej, by ustabilizować dostawy zagrożone przez konflikt na Bliskim Wschodzie oraz by złagodzić skutki zamknięcia cieśniny Ormuz przez Iran.

Dowiedz się więcej:

"To oznacza eskalację konfliktu". Analitycy pełni obaw

Największa operacja w historii Japonii

W pierwszej fazie rafinerie i firmy handlowe skorzystają z zapasów sektora prywatnego pokrywających 15-dniowe zapotrzebowanie. W kolejnym etapie uruchomione zostaną rezerwy państwowe. Łącznie na rynek trafi rekordowe 80 milionów baryłek, co odpowiada 45 dniom krajowego zużycia.

To największa interwencja w historii japońskiego systemu rezerw, przewyższająca 1,8-krotnie działania podjęte po katastrofalnym trzęsieniu ziemi w 2011 roku.

Główny sekretarz gabinetu Minoru Kihara zapowiedział, że rząd "podejmie wszelkie możliwe kroki w celu zapewnienia stabilnych dostaw energii, poprzez koordynację międzynarodową i bez wykluczania jakichkolwiek opcji". Zaznaczył, że priorytetem jest płynne wprowadzenie uwolnionego surowca do obiegu rynkowego w obliczu spodziewanego spadku importu pod koniec marca.

Mała wyspa na oku Trumpa. "To mogłoby doprowadzić do ostatecznego załamania"

Maja Piotrowska

Niemal całkowita zależność od ropy z Bliskiego Wschodu

Jest to siódme uruchomienie rezerw przez Japonię od lat 70. XX wieku. Poprzednio rząd sięgnął po zapasy w 2022 roku po inwazji Rosji na Ukrainę. Obecny krok Tokio wyprzedza zaplanowaną, skoordynowaną akcję Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE), której członkowie zobowiązali się do uwolnienia łącznie około 400 milionów baryłek ropy.

Japonia, importująca ponad 90 proc. ropy z Bliskiego Wschodu, jest wrażliwa na blokadę szlaków transportowych.

Opracował Wiktor Knowski/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/FRANCK ROBICHON

26316033
