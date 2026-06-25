Miliardy euro trafią dziś do Kijowa. Von der Leyen: wsparcie Europy dla Ukrainy jest trwałe
Chodzi o pożyczkę na rzecz Ukrainy, której zaciągnięcie przez UE było możliwe po wycofaniu przez Węgry weta. Wypłacone w czwartek przez KE 3 mld euro trafią do Kijowa na wsparcie budżetowe, a kolejne 6 mld euro Ukraina będzie mogła wydać na drony.
W Gdańsku rozpoczęła się dwudniowa Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference - URC 2026). Głównym tematem rozmów będzie międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa. Program tegorocznej edycji podzielono na pięć filarów tematycznych: biznes, bezpieczeństwo i obronność, integracja z Unią Europejską, rozwój regionalny oraz kapitał ludzki.
Vond der Leyen ogłasza Europejski Fundusz Flagowy
- To dowód na to, że wsparcie Europy dla Ukrainy jest trwałe - powiedziała von der Leyen w przemówieniu otwierającym Konferencję na rzecz Odbudowy Ukrainy.
- Jednocześnie apelujemy do wszystkich naszych partnerów o utrzymanie wsparcia, ponieważ silna i niezależna Ukraina leży w naszym wspólnym interesie - podkreśliła.
Szefowa KE ogłosiła uruchomienie Europejskiego Funduszu Flagowego na rzecz Odbudowy Ukrainy, który zainicjowały wspólnie UE, Polska, Francja, Niemcy i Włochy. Fundusz ten ma docelowo zmobilizować 1 mld euro na inwestycje w strategiczne sektory w Ukrainie.
Swyrydenko dziękuje Polakom
Premier Ukrainy powiedziała, że jest bardzo wdzięczna wszystkim popierającym Ukrainę i okazującym jej solidarność. - Przede wszystkim, stojąc tutaj, chciałam podziękować polskiemu narodowi. Drodzy Polacy, bardzo dziękuję za waszą pomoc, którą okazaliście wówczas, kiedy była ona najbardziej potrzebna - powiedziała Swyrydenko.
Swyrydenko przekazała, że w ramach konferencji spodziewa się podpisania nawet 160 porozumień na łączną kwotę ponad 10 miliardów euro.
Podziękowała również za "chęć budowania wspólnej przyszłości w ramach Unii Europejskiej".
- Rosja słabnie, ale jest bardziej agresywna wobec całej Europy - powiedziała.