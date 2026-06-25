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Ze świata

Miliardy euro trafią dziś do Kijowa. Von der Leyen: wsparcie Europy dla Ukrainy jest trwałe

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Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen podczas Konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy
Źródło zdj. gł.: TVN24
Do Ukrainy trafi dzisiaj pierwsza płatność na kwotę 3,2 miliardów euro z unijnej pożyczki opiewającej na 90 miliardów euro - przekazała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy. Premier Ukrainy Julia Swyrydenko zapowiedziała, że w ramach wydarzenia spodziewa się podpisania kolejnych porozumień.

Chodzi o pożyczkę na rzecz Ukrainy, której zaciągnięcie przez UE było możliwe po wycofaniu przez Węgry weta. Wypłacone w czwartek przez KE 3 mld euro trafią do Kijowa na wsparcie budżetowe, a kolejne 6 mld euro Ukraina będzie mogła wydać na drony.

W Gdańsku rozpoczęła się dwudniowa Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference - URC 2026). Głównym tematem rozmów będzie międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa. Program tegorocznej edycji podzielono na pięć filarów tematycznych: biznes, bezpieczeństwo i obronność, integracja z Unią Europejską, rozwój regionalny oraz kapitał ludzki.

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Vond der Leyen ogłasza Europejski Fundusz Flagowy

- To dowód na to, że wsparcie Europy dla Ukrainy jest trwałe - powiedziała von der Leyen w przemówieniu otwierającym Konferencję na rzecz Odbudowy Ukrainy.

- Jednocześnie apelujemy do wszystkich naszych partnerów o utrzymanie wsparcia, ponieważ silna i niezależna Ukraina leży w naszym wspólnym interesie - podkreśliła.

Szefowa KE ogłosiła uruchomienie Europejskiego Funduszu Flagowego na rzecz Odbudowy Ukrainy, który zainicjowały wspólnie UE, Polska, Francja, Niemcy i Włochy. Fundusz ten ma docelowo zmobilizować 1 mld euro na inwestycje w strategiczne sektory w Ukrainie.

Swyrydenko dziękuje Polakom

Premier Ukrainy powiedziała, że jest bardzo wdzięczna wszystkim popierającym Ukrainę i okazującym jej solidarność. - Przede wszystkim, stojąc tutaj, chciałam podziękować polskiemu narodowi. Drodzy Polacy, bardzo dziękuję za waszą pomoc, którą okazaliście wówczas, kiedy była ona najbardziej potrzebna - powiedziała Swyrydenko.

Swyrydenko przekazała, że w ramach konferencji spodziewa się podpisania nawet 160 porozumień na łączną kwotę ponad 10 miliardów euro.

Podziękowała również za "chęć budowania wspólnej przyszłości w ramach Unii Europejskiej".

- Rosja słabnie, ale jest bardziej agresywna wobec całej Europy - powiedziała.

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Tagi:
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Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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