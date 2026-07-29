Ze świata Gwiazda K-pop zespół BTS napędza zyski. Wytwórnia nie świętuje Oprac. Alicja Skiba |

Upalny dzień w koreańskim Gyeongsan Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Tinseltown/Shutterstock

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W ciągu niecałych 24 godzin kapitalizacja rynkowa Hybe straciła 2,84 biliony wonów, czyli 1,96 mld dolarów. We wtorek akcje koncernu potaniały o 16 proc., co było najgorszym wynikiem od czerwca 2022 r. W środę kurs spadł o 16,3 proc.

BTS to legenda K-pop Źródło zdjęcia: John Angelillo/UPI Photo via Newscom/PAP

Według analityków przyczyną zawirowań było nieosiągnięcie oczekiwanej przez inwestorów marży, mimo że przychody i zysk osiągnęły rekordowe poziomy.

Wyniki kwartalne Hybe

Wpływy z koncertów były głównym czynnikiem wpływającym na wysokie wyniki - w szczególności na występy BTS, jednego z najpopularniejszych zespołów na całym świecie, w ramach ich trasy "Arirang". Przychody z koncertów wzrosły o 243,3 proc. w ujęciu rocznym i o 630 proc. w kwartalnym.

Marża operacyjna Hybe w drugim kwartale wyniosła 11,8 proc., czyli poniżej prognoz analityków na poziomie 12,2 - 12,7 proc.

Koncerty zaniżają marżę

Według analityków mimo rekordowych zysków, oczekiwania dotyczące marży nie zostały spełnione, ponieważ w przypadku koncertów większa część przychodów trafiła do artystów, zamiast do spółki.

Występy znanych artystów, jak BTS, charakteryzują się stosunkowo niską marżą, w ocenie analityka z IM Securities, Hwanga Ji-wona. Jak dodał, większy udział koncertów w strukturze przychodów "zwiększył presję kosztową".

Firma Hyba jest największą wytwórnią w Korei Południowej Źródło zdjęcia: YNA/YONHAP/EPA/PAP

Z kolei Lim Soo-jin z think-tanku Kiwoom Securities ocenił, że rynek spodziewał się, że wyniki finansowe będą napędzane przede wszystkim przez sprzedaż gadżetów - co charakteryzuje się wyższą marżą zysku, nawet na poziomie 50 proc.

Plany koncertowe wytwórni

Hybe w komunikacie dotyczącym wyników finansowych przekazała, że na drugą połowę 2026 r. zaplanowano ponad 200 koncertów wszystkich jej artystów. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku odbyło się ich 119, co oznacza że do końca grudnia byłoby ich najwięcej od 2021 r.