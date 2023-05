Gigantyczne zyski BP. Politycy wzywają do nałożenia dodatkowych podatków

Z powodu wciąż wysokich cen energii gigant naftowo-gazowy BP odnotował zyski w wysokości ok. 5 miliardów dolarów za pierwszy kwartał tego roku. Wysoki wynik tej i innych spółek energetycznych, w obliczu wysokich rachunków opłacanych przez zwykłych obywateli, spowodował, że pojawiły się apele o wyższe ich opodatkowanie.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku BP odnotowało zyski na poziomie 5 miliardów dolarów. Chociaż, jak zauważa BBC, był to wynik niższy niż za I kwartał 2022 r. kiedy firma odnotowała 6,2 mld dolarów zysku. Za mniejszy wynik odpowiada spadek cen, do którego doszło z powodu roysjkiej agresji przeciwko Ukrainie .

Jak zarabiają, to niech się podzielą

Gigantyczne zyski BP spowodowały, że w Wielkiej Brytanii pojawiły się apele do nałożenia na firmy energetyczne wyższych podatków. Wystosowały je Partia Pracy i Liberalni Demokraci, którzy wezwali do zmian w podatku od dochodów nadzwyczajnych.

Lider Partii Pracy, Sir Keir Starmer, wezwał do wprowadzenia "odpowiedniego" podatku od zysków z energii.

- Oczywiście chcemy, aby BP i inni osiągali zyski, aby mogli inwestować, ale są to zyski, których się nie spodziewali, są to zyski, które są ponadprzeciętne, ponieważ światowa cena energii jest tak wysoka – powiedział Starmer w programie BBC Breakfast.

Rzecznik departamentu skarbu powiedział, że "poprzez podatek od zysków energetycznych zapewniamy, że nadwyżki zysków z energii… są ​​wykorzystywane do złagodzenia presji na rodziny w całym kraju". - Fundusze te są wykorzystywane do utrzymywania rachunków za energię i finansowania jednego z najbardziej hojnych pakietów kosztów utrzymania na świecie – o wartości 94 miliardów funtów (94 gbp = 487,75 zł), czyli około 3300 funtów na gospodarstwo domowe w tym i ostatnim roku - stwierdził przedstawiciel resortu.

Podatek od nieoczekiwanych zysków

Stawka podatku wynosi 35 proc. i jak zauważa BBC "wraz z istniejącymi podatkami od firm naftowych i gazowych" podbija całkowitą stawkę podatkową do 75 proc. Jednocześnie firmy mogą obniżyć kwotę płaconego podatku uwzględniając straty lub inwestycje poniesione na brytyjski sektor naftowy i gazowy.

Brytyjski program wsparcia nie będzie już potrzebny?

Jak podaje BBC hurtowe ceny gazu spadają, co budzi nadzieje, że rachunki gospodarstw domowych zaczną spadać tego lata. Do tego cena ropy Brent również spadła z powrotem do poziomu około 80 dolarów za baryłkę z poziomu prawie 128 dolarów, który miał miejsce po inwazji na Ukrainę.