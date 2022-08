Komunikacyjny paraliż w Londynie. "To będzie trudny dzień"

Spośród 11 linii metra w Londynie w piątek kursują tylko trzy. W niektórych rejonach miasta nie jeżdżą też autobusy miejskie. W brytyjskiej stolicy trwa strajk pracowników, którzy walczą o wyższe pensje. - To będzie trudny dzień - powiedział Nick Dent z firmy Transport for London.

Kolejny strajk kolejowy zaplanowany jest na sobotę. Dodatkowym problemem jest to, że strajk pracowników metra odbywa się pomiędzy dwoma dniami protestów na kolei.

Przyczyny strajku

W przypadku strajku metra stroną w sporze jest także brytyjski rząd, który w czasie pandemii koronawirusa ratował finansowo zarządzającą transportem publicznym w stolicy spółkę Transport for London (TfL), ale w zamian domagał się cięcia kosztów.

W odpowiedzi minister transportu Grant Shapps zarzucił przywódcom związków, że nie są gotowi do kompromisu i nawet nie przedstawili swoim członkom propozycji podwyżki, która miałaby wynieść 8 proc. w ciągu dwóch lat. - Nie chcemy być w błędnym kole z lat 70., z rosnącymi płacami, rosnącą inflacją i tak dalej, i tak dalej. Nigdy z tego nie wyjdziemy - podkreślił.

Inflacja najwyższa od ponad 40 lat

Urząd statystyczny ONS podał w środę, że w lipcu 2022 r. roczna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii wzrosła do 10,1 procent. To kolejny miesiąc, gdy jest ona na najwyższym poziomie od 40 lat i pierwszy przypadek od lutego 1982 r., by osiągnęła wartość dwucyfrową.