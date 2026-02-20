Logo TVN24
Ze świata

Zmiana unijnej polityki przemysłowej na horyzoncie. "Made in Europe"

Ursula von der Leyen na nieformalnym szczycie UE
Andrzej Domański: Europa musi być mocarstwem gospodarczym, a nie mocarstwem regulacyjnym
Źródło: TVN24
Komisja Europejska planuje w przyszłym tygodniu przyjąć Industrial Accelerating Act (IAA) - wynika z informacji "Rzeczpospolitej" ze źródeł powiązanych z Dyrekcją Generalną ds. Przemysłu Komisji Europejskiej. Czekają na niego europejskie sektory motoryzacji i zaawansowanych technologii. Inicjatywa ma wprowadzić mechanizm preferencji dla produktów wytwarzanych w Europie.

W piątkowym wydaniu gazeta przypomina niedawną wypowiedź szefowej KE Ursuli von der Leyen w Parlamencie Europejskim, że w sektorach strategicznych preferencje europejskie są niezbędnym instrumentem, który przyczyni się do wzmocnienia europejskiej bazy produkcyjnej.

Planowany Industrial Accelerating Act (IAA) to inicjatywa legislacyjna Komisji Europejskiej, która ma wzmocnić konkurencyjność przemysłu UE - szczególnie w sektorach motoryzacyjnym, półprzewodników, baterii, AI oraz technologii niskoemisyjnych.

Konieczny udział elementów wyprodukowanych w Europie

"Rz" wyjaśnia, że IAA zakłada, iż auta i technologie strategiczne muszą zawierać pewien minimalny udział elementów wyprodukowanych w Europie, aby ich producenci mogli korzystać z zamówień publicznych, dotacji i subsydiów.

Za technologie strategiczne zostały uznane turbiny wiatrowe, panele słoneczne, małe reaktory modułowe, elektrolizery. W przypadku aut po subsydia będzie można sięgać, jeśli 70 proc. komponentów będzie wyprodukowanych w Europie. W budownictwie zaś z UE ma pochodzić przynajmniej 25 proc. aluminium i 30 proc. plastiku w oknach i drzwiach.

Nowa polityka nazywana jest nieoficjalnie "Made in Europe" lub "Buy European" - pisze gazeta.

Opracowała Paulina Karpińska

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wiktor Dąbkowski

Unia Europejska
Łukasz Figielski

