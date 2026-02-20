Zmiana unijnej polityki przemysłowej na horyzoncie. "Made in Europe"

Andrzej Domański: Europa musi być mocarstwem gospodarczym, a nie mocarstwem regulacyjnym Źródło: TVN24

W piątkowym wydaniu gazeta przypomina niedawną wypowiedź szefowej KE Ursuli von der Leyen w Parlamencie Europejskim, że w sektorach strategicznych preferencje europejskie są niezbędnym instrumentem, który przyczyni się do wzmocnienia europejskiej bazy produkcyjnej.

Planowany Industrial Accelerating Act (IAA) to inicjatywa legislacyjna Komisji Europejskiej, która ma wzmocnić konkurencyjność przemysłu UE - szczególnie w sektorach motoryzacyjnym, półprzewodników, baterii, AI oraz technologii niskoemisyjnych.

Konieczny udział elementów wyprodukowanych w Europie

"Rz" wyjaśnia, że IAA zakłada, iż auta i technologie strategiczne muszą zawierać pewien minimalny udział elementów wyprodukowanych w Europie, aby ich producenci mogli korzystać z zamówień publicznych, dotacji i subsydiów.

Za technologie strategiczne zostały uznane turbiny wiatrowe, panele słoneczne, małe reaktory modułowe, elektrolizery. W przypadku aut po subsydia będzie można sięgać, jeśli 70 proc. komponentów będzie wyprodukowanych w Europie. W budownictwie zaś z UE ma pochodzić przynajmniej 25 proc. aluminium i 30 proc. plastiku w oknach i drzwiach.

Nowa polityka nazywana jest nieoficjalnie "Made in Europe" lub "Buy European" - pisze gazeta.

Opracowała Paulina Karpińska