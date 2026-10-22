Ze świata Fikcyjne noclegi i wyłudzenia. Booking.com pod lupą KE Oprac. Alicja Skiba |

Prezes UOKiK zobowiązał Booking.com do właściwego informowania o tym, czy wynajmujący to przedsiębiorca Źródło wideo: UOKiK Źródło zdj. gł.: daily_creativity/Shutterstock

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- Europejczycy powinni móc rezerwować wakacje bez obawy, że padną ofiarą oszustwa. Akt o usługach cyfrowych nakłada na platformy jasne obowiązki w zakresie przeciwdziałania takim zagrożeniom i musimy dopilnować, by największa platforma rezerwacyjna w Europie poważnie traktowała te zobowiązania - powiedziała Henna Virkkunen, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa i demokracji.

Postępowanie Komisji Europejskiej

Postępowanie ma ustalić, czy Booking.com właściwie identyfikuje i ocenia ryzyko związane z publikowaniem nielegalnych treści oraz czy skutecznie je ogranicza. Chodzi m.in. o fikcyjne obiekty noclegowe, podszywanie się pod właścicieli obiektów i oferty niespełniające wymogów.

KE zbada również, czy platforma odpowiednio przeciwdziała phishingowi, czyli próbom wyłudzenia danych i pieniędzy. Szczególną uwagę zwróci na sposób udostępniania obiektom noclegowym danych dotyczących rezerwacji i gości, a także na działanie systemu wiadomości między użytkownikami a gospodarzami. Komisja chce ustalić, czy zastosowane zabezpieczenia wystarczająco chronią dane przed wykorzystaniem do oszustw i wyłudzania płatności.

Przejrzystość reklam

Trzeci obszar dochodzenia dotyczy przejrzystości reklam. Obiekty noclegowe mogą zwiększać widoczność swoich ofert w wynikach wyszukiwania, płacąc wyższą prowizję. Komisja sprawdzi, czy takie promowane oferty są wyraźnie oznaczane jako reklamy oraz czy użytkownicy mogą łatwo ustalić, kto za nie zapłacił, w czyim imieniu są wyświetlane i dlaczego pojawiają się w wynikach wyszukiwania.

Według KE brak jasnego oznaczenia może utrudniać użytkownikom rozpoznanie, czy dana oferta znajduje się wysoko w wynikach ze względu na jej dopasowanie do wyszukiwania, czy dlatego, że właściciel zapłacił za większą widoczność.

Jeżeli zarzuty się potwierdzą, platforma Booking.com może zostać uznana za naruszającą przepisy unijnego aktu o usługach cyfrowych (DSA). Może to oznaczać kary finansowe dla firmy. Wszczęcie postępowania nie przesądza o jego wyniku ani o tym, czy ostatecznie zostanie stwierdzone naruszenie prawa.

Stanowisko Booking.com

Biuro prasowe Booking.com zapewniło, że spółka podjęła współpracę z Komisją Europejską.

"Bezpieczeństwo, zaufanie oraz ochrona danych osobowych są dla Booking.com priorytetami. Niezmiennie angażujemy się we współpracę z odpowiednimi organami rządowymi, regulatorami, organami ścigania oraz partnerami z branży, aby zwalczać cyberprzestępczość i oszustwa internetowe, a także chronić podróżnych i naszych partnerów" - poinformowała firma w przekazanym PAP komentarzu.