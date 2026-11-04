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Komisja Europejska stawia warunki Ukrainie

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Wołodymyr Zełenski
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CLEMENS BILAN
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W ramach zaprezentowanego w środę pakietu rozszerzeniowego Komisja Europejska wskazała konkretne reformy, które Ukraina musi przeprowadzić, by przejść do kolejnych etapów w negocjacjach akcesyjnych. Przekazano również, że Czarnogóra jest bliska zakończenia procesu akcesyjnego.

KE opublikowała w środę raport na temat postępów państw kandydujących na ścieżce do UE. W tym roku dokument został uzupełniony o tzw. mapy drogowe dla najbardziej zaawansowanych w negocjacjach państw, w których wskazano konkretne reformy, jakie kraje te muszą przeprowadzić w przyszłym roku. Chodzi o Czarnogórę, Albanię, Mołdawię i Ukrainę.

Status negocjacji z potencjalnymi członkami UE

KE potwierdziła, że Czarnogóra jest bliska zakończenia rozmów akcesyjnych - udało jej się zakończyć negocjacje 21 spośród 33 rozdziałów akcesyjnych i Podgorica jest na dobrej drodze do zamknięcia pozostałych 12 do końca tego roku.

W raporcie doceniono postępy negocjacyjne Ukrainy i dostrzeżono jej wyjątkową sytuację jako kraju w stanie wojny. W ocenie KE Ukraina wykazuje dobrą wolę i operacyjną skuteczność, prowadząc udane śledztwa w sprawach korupcyjnych na najwyższych szczeblach władzy.

KE odnotowała jednak, że niezbędne w procesie akcesyjnym reformy napotykają opór, a 10 reform, uzgodnionych z władzami ukraińskimi 10 grudnia 2025 r., w przeważającej mierze pozostaje niezrealizowanych. Dlatego organ wykonawczy UE zamierza naciskać na Kijów, by ten kontynuował proces reform w obszarze rządów prawa poprzez wyznaczenie mu tzw. warunków przejściowych.

Wymagania wobec Ukrainy

KE przypomniała w środę, że bez zrealizowania reform w zakresie wzmacniania niezależności sądownictwa i organów ścigania proces akcesyjny będzie zablokowany.

Jedną z wymaganych przez KE reform jest ustanowienie przejrzystej i uczciwej procedury wyboru Prokuratora Generalnego. Zmiana przepisów ma wyeliminować możliwość transferów i nominacji prokuratorskich bez otwartych konkursów oraz odebrać Prokuratorowi Generalnemu bezpośredni dostęp do materiałów z postępowań przygotowawczych.

KE domaga się także wzmocnienia niezależności ukraińskich organów antykorupcyjnych: Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) i Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAPO). Chodzi zwłaszcza o umożliwienie prowadzenia śledztw i zatwierdzania czynności procesowych wobec deputowanych Rady Najwyższej (parlamentarzystów) bez konieczności uzyskiwania uprzedniej zgody Prokuratora Generalnego.

Walka z korupcją ważnym problemem

W raporcie dostrzeżono jednak, że Ukraina znajduje się na etapie pomiędzy "pewnym" a "umiarkowanym" poziomem przygotowania w zakresie walki z korupcją, a stało się tak dzięki temu, że NABU i SAPO kontynuowały realizację swojego mandatu poprzez doprowadzanie do prawomocnych wyroków skazujących w sprawach dotyczących korupcji na wysokim szczeblu, w tym na najwyższych szczeblach władzy państwowej i w sądownictwie.

KE uważa jednak, że zarówno Ukraina, jak i Mołdawia są gotowe do otwarcia pozostałych klastrów (do tej pory otwarto cztery spośród sześciu).

Także Albania została zmobilizowana w raporcie do reform. KE uznała, że cel Tirany, by zamknąć wszystkie rozdziały w przyszłym roku, jest ambitny, ale wykonalny pod warunkiem, że państwo będzie kontynuować reformy.

Źródło: PAP
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Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieUnia EuropejskaKomisja Europejska
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