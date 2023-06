Bruksela chce chronić europejskie technologie przed Chinami

Komisja Europejska ma przedstawić możliwe do zastosowania środki, takie jak kontrola inwestycji wychodzących i kontrola eksportu, których celem jest zapobieganie wyciekowi cennych technologii z Unii Europejskiej do krajów trzecich takich jak Chiny i wykorzystaniu ich do celów wojskowych.

Według agencji Reutera KE przedstawi we wtorek swoją Strategię Bezpieczeństwa Gospodarczego jako komunikat, który przywódcy mają omówić na szczycie UE w Brukseli w przyszłym tygodniu. Choć nie jest to formalna propozycja legislacyjna, komunikat ma prezentować strategie, które UE powinna rozważyć, starając się "zmniejszyć ryzyko" ze strony Chin i uniknąć wycieku wrażliwych technologii poprzez eksport lub inwestycje za granicą. KE będzie musiała działać ostrożnie, ponieważ wydawanie pozwoleń na wywóz i określanie interesów w zakresie bezpieczeństwa to kompetencje krajowe, które rządy państw UE będą chciały zachować. Jak wskazuje Reuters, przykładem jest holenderski plan, który skutecznie uniemożliwia chińskim firmom kupowanie najbardziej zaawansowanych narzędzi litograficznych ASML, które są wykorzystywane do produkcji półprzewodników. UE kontroluje wywóz określonych towarów "podwójnego zastosowania", które mogą mieć zastosowanie wojskowe, ale nie obejmuje to nowych technologii.