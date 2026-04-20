Praca zdalna, komunikacja publiczna. Komisja Europejska rekomenduje oszczędności

Unia Europejska
Ropa i paliwa w Polsce w 2025 r.
Źródło: TVN24
W tym tygodniu Komisja Europejska zaproponuje rozwiązania, których celem jest zmniejszenie presji wysokich cen paliw kopalnych. Zamierza też promować oszczędzanie energii poprzez między innymi pracę zdalną i tańszy transport publiczny.

Komisja Europejska (KE) w środę może przedstawić komunikat w sprawie energii, który ma być odpowiedzią na kryzys energetyczny związany z wojną USA i Izraela przeciwko Iranowi oraz zablokowaniem cieśniny Ormuz.

Następnego dnia szefowa KE Ursula von der Leyen uda się na Cypr. Tam zaprezentuje rozwiązania przywódcom państw członkowskich na nieformalnym szczycie.

Wysokie ceny paliw

W ocenie von der Leyen to narodowe programy wsparcia dla najbardziej narażonych grup i sektorów sprawdziły się najlepiej podczas kryzysu energetycznego w 2022 r. po rosyjskiej napaści na Ukrainę. Komisja Europejska, w odpowiedzi na obecny kryzys, zamierza je dopracować.

Szefowa KE zapowiedziała również, że jeszcze w kwietniu chce zmienić zasady przyznawania pomocy publicznej, by dać państwom członkowskim "więcej przestrzeni" do udzielania takiego wsparcia.

Komisja chce też, by państwa szybko wprowadzały wsparcie. Mają również zapewnić możliwość rezygnacji z niego, gdy tylko kryzys minie i ceny paliw na światowych rynkach spadną.

Powrót do pracy zdalnej

Komisja Europejska zamierza również zaproponować rekomendacje dotyczące oszczędzania zużycia paliw kopalnych. Z dokumentu, do którego dotarł brytyjski dziennik "Financial Times" wynika, że będą one dotyczyć pracy zdalnej.

Pracę zdalną ma zaproponować rząd Norwegii. Państwo posiada strategiczne rezerwy paliw pokrywające 20 dni zapotrzebowania. Zapasy są ponad czterokrotnie mniejsze niż w sąsiedniej Szwecji czy Finlandii, które dysponują rezerwami na 90 dni. Premier Jonas Gahr Stoere powiedział, że rząd rozważa powszechne wprowadzenie pracy zdalnej, co pomoże zmniejszyć mobilność obywateli i zredukować popyt na paliwa transportowe.

Komisja ma również zalecić dotowanie transportu publicznego oraz obniżenie podatku VAT na pompy ciepła, kotły i panele słoneczne.

Rekomendacje KE

Państwa członkowskie nie będą musiały wdrażać proponowanych rozwiązań, ponieważ rekomendacje są niewiążące. Taki sam charakter miały zalecenia z 2022 roku, kiedy firmy i obywatele byli nakłaniani do obniżenia temperatury na termostatach o jeden stopień Celsjusza.

Według Eurostatu w okresie od sierpnia 2022 r. do stycznia 2023 r. zużycie gazu ziemnego w UE spadło o 19,3 proc. w porównaniu z zużyciem w tych samych miesiącach w latach 2017–2022.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Natalia Kieszek
Natalia Kieszek
Wydawczyni działu Biznes tvn24.pl
