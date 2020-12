Bruksela proponuje nowe regulacje rynku cyfrowego. Gigantom grożą wysokie kary

Firmom technologicznym będzie groziła grzywna do 10 procent rocznego obrotu, mogą też zostać podzielone, jeśli nie będą respektować unijnych regulacji. Tak wynika z reformy przestrzeni cyfrowej, którą zaprezentowała Komisja Europejska.

W ocenie Komisji Europejskiej "nowe przepisy zapewnią lepszą ochronę konsumentów i ich praw podstawowych w internecie oraz doprowadzą do powstania bardziej sprawiedliwych i otwartych rynków cyfrowych dla wszystkich". "Ponadto nowe przepisy zakazują nieuczciwych warunków narzucanych przez platformy internetowe, które stały się lub mają stać się 'strażnikami dostępu' na jednolitym rynku" - wskazano.

"Dzięki zharmonizowanym przepisom, obowiązkom ex ante, lepszemu nadzorowi, szybkiemu egzekwowaniu przepisów i odstraszającym karom dopilnujemy, by każda osoba oferująca usługi cyfrowe i korzystająca z nich w Europie czerpała korzyści z bezpieczeństwa, zaufania, innowacji i możliwości biznesowych" - zapewnił, cytowany w komunikacie, komisarz do spraw rynku wewnętrznego Thierry Breton.