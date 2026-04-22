Bruksela ma pomysł na kryzys energetyczny

Komisja Europejska chce lepiej przygotować Unię Europejską na problemy z energią wywołane wojną na Bliskim Wschodzie. Chodzi między innymi o paliwo dla samolotów. Komisja proponuje, żeby kraje członkowskie lepiej współpracowały przy jego produkcji, tak aby nie zabrakło go na rynku i żeby loty nie były odwoływane.

W ocenie KE odpowiedzią na obecny kryzys powinna być większa koordynacja między krajami UE, zwłaszcza w budzącej największe obawy kwestii dostępności paliwa lotniczego i oleju napędowego.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen uda się w czwartek z zaprezentowanym pakietem rozwiązań na Cypr, by omówić je z przywódcami państw unijnych na nieformalnym szczycie.

Gigant lotniczy rozczarowuje prognozami
Gigant lotniczy rozczarowuje prognozami

UE: mamy niewykorzystane zdolności

Zgodnie z danymi Komisji 40 proc. zapotrzebowania na paliwo lotnicze w UE pochodzi z importu, z czego jedynie połowa przepływa przez zablokowaną obecnie przez Iran cieśninę Ormuz. KE uważa, że Unia ma niewykorzystane zdolności rafinacji i gdyby użyła ich w pełni, mogłaby pokryć 70 proc. swojego zapotrzebowania na paliwo lotnicze.

By zwiększyć dostępność paliw, KE zapowiedziała utworzenie obserwatorium, które ma monitorować produkcję, import, eksport i poziom zapasów paliw transportowych w UE.

- Umożliwi to szybką identyfikację potencjalnych niedoborów oraz, w razie nadzwyczajnego uwolnienia zapasów, dostarczenie informacji na potrzeby ukierunkowanych środków mających na celu utrzymanie zrównoważonej dystrybucji paliwa - poinformowała w komunikacie.

Bilety mogą mocno podrożeć. Problemy linii lotniczych
Bilety mogą mocno podrożeć. Problemy linii lotniczych

Turystyka

Zmiany w przyznawaniu pomocy publicznej

Komisja zapowiedziała też zmiany reguł przyznawania pomocy publicznej, co ma dać państwom większą elastyczność w dotowaniu energii, np. oleju napędowego dla rolników i rybaków.

Według źródeł unijnych von der Leyen na szczycie ponownie zaapeluje do przywódców, by rozwiązania w tym zakresie były czasowe i ukierunkowane na grupy najbardziej wrażliwych odbiorców. Jest bowiem zdania, że obecnie, w odróżnieniu od kryzysu energetycznego wywołanego rosyjską agresją na Ukrainę w 2022 r., państwa unijne mają mniejsze zdolności budżetowe, by finansować takie interwencje, a wzrost cen energii nadal nie jest porównywalny z tym z 2022 r.

To był cios w gospodarkę Chin
To był cios w gospodarkę Chin

TVN24

Von der Leyen: musimy przejść na rodzime źródła energii

KE chce też wykorzystać drugi w ciągu czterech lat kryzys energetyczny do szybszego rozwijania możliwości produkowania energii elektrycznej w UE. Ma to pozwolić Unii uniezależnić się od importu paliw kopalnych, a tym samym - zmniejszyć wpływ wzrostu ich cen na unijną gospodarkę.

- Musimy przyspieszyć przejście na rodzime, czyste (źródła) energii. Zapewni nam to niezależność energetyczną i bezpieczeństwo energetyczne oraz pozwoli lepiej radzić sobie z geopolitycznymi zawirowaniami - podkreśliła w środę von der Leyen.

Według danych KE w 2004 r. zaledwie 47 proc. energii elektrycznej w UE zapewniały OZE (odnawialne źródła energii - red.) i energia jądrowa, a reszta pochodziła z paliw kopalnych, w większości importowanych. W 2024 r. odsetek energii elektrycznej w UE pochodzący z OZE i atomu wzrósł do 71 proc.

O to kłócą się politycy. Wyjaśniamy
O to kłócą się politycy. Wyjaśniamy

Z kraju

Pozostałe zalecenia

W komunikacie Komisji znalazły się zalecenia dla krajów członkowskich, mające przyspieszyć elektryfikację w Unii, w tym obniżenie podatków na pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych.

Po raz kolejny zaleciła też usunięcie barier prawnych utrudniających wdrażanie czystych technologii.

Zalecenia dotyczą także zachowań dotyczących samego wykorzystywania energii przez obywateli. Wbrew zapowiedziom nie znalazła się wśród nich rekomendacja dotycząca promowania pracy zdalnej dla pracowników. KE zachęciła państwa członkowskie do dotowania transportu publicznego, a także wprowadzenia lub zwiększenia zachęt dla samochodów elektrycznych. W ocenie Komisji pojazdy te powinny być zwolnione np. z opłat za korzystanie z autostrad.

pc

Zobacz także:
Sam Altman
Nowy ruch OpenAI może zmienić rynek korporacyjnej AI
Tech
kalkulator podatki wydatki budzet shutterstock_1523326748
Rozliczenie PIT po terminie. Na co się przygotować?
Pieniądze
przedsiębiorca, biznes, zus, podatki, szef, praca
Piąty taki rok z rzędu. Coraz więcej bankructw
Dla firm
Minister energii Miłosz Motyka
Program "Ceny Paliwa Niżej" może zostać dłużej. Minister energii komentuje
Z kraju
Rurociąg "Przyjaźń"
Ropa popłynęła rurociągiem "Przyjaźń". 90 miliardów euro dla Ukrainy
Ze świata
stacja paliw, paliwo, tankowanie
Ceny paliw w czwartek. Ile zapłacimy za benzynę i olej napędowy
Z kraju
Meta Platforms
Kontrowersyjny krok Meta. Śledzenie pracowników dla rozwoju AI
Tech
Plac budowy gazociągu. Przesył rurociągiem do zakładu LNG (transport tankowcem LPG). Budowa rurociągu tranzytowego dla petrochemii w terenie.
Słowacja o terminie wznowienia dostaw ropy
Ze świata
rosja telefon internet
Niepokojące wyniki badań. Rośnie skala oszustw
Z kraju
Bill Gates
Bill Gates ograniczy zatrudnienie. W tle sprawa Epsteina
Ze świata
Samoloty Lufthansy, lotnisko we Frankfurcie
Lufthansa odwołuje tysiące lotów. Problemy dla polskich pasażerów
Turystyka
Elon Musk
Gigantyczna umowa SpaceX. Miliardy na rozwój AI
Tech
United Airlines Boeing
Gigant lotniczy rozczarowuje prognozami
Ze świata
warszawa shutterstock_2589249035
Powiało optymizmem. Dane GUS świadczą o lepszej koniunkturze w gospodarce
Z kraju
biuro komputery ludzie shutterstock_2546315783
Turbulencje na rynku pracy. "Mogą nasilić napięcia"
Z kraju
Centrum Teheranu, Iran
Iran nie reaguje na decyzję Trumpa
Ze świata
Donald Trump
USA przechodzą do kolejnego etapu "Gospodarczej Furii"
Ze świata
Kolektura Lotto
Padła szóstka w Lotto
Z kraju
Przemysław Rosati
Rosati do klientów Zondacrypto: trzeba robić to szybko
Z kraju
Stacja paliw
Ceny paliw na stacjach w środę
Z kraju
Sylwester Suszek - zaginiony prezes, założyciel Platformy Bitbay w Warszawie (zdjęcie z 8.07.2018)
Kilka faktów o Zondacrypto, które wielu zignorowało
Piotr Szostak
shutterstock_2239909941
150 milionów do wygrania w Eurojackpot
Pieniądze
Kevin Warsh
Nominat Trumpa pod ostrzałem w Senacie. "Absolutnie nie będę pacynką"
Ze świata
zloto shutterstock_1917921278
NBP na zakupach. Kolejne tony złota w skarbcu
Z kraju
Prezydent Karol Nawrocki i Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
"Niestety prezydent nie stanął po stronie Polaków"
Z kraju
John Ternus
Trzęsienie ziemi w gigancie. "Świat już patrzy mu na ręce"
Łukasz Figielski
kryptowaluty shutterstock_2667101901
"Idealne żerowisko dla tego rodzaju sępów". Rady dla klientów Zondacrypto
Z kraju
Zondacrypto
Nowe oświadczenie szefa Zondacrypto. Zmiana warunków współpracy i zwrot laptopów
Z kraju
shutterstock_2586574153
Tesla przegrywa w sądzie. Aktualizacja miała wydłużyć ładowanie
Elon Musk
Musk zignorował wezwanie do prokuratury. Chodzi o śledztwo w sprawie X
Tech

