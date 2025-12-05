Wiadomo, jaki będzie kolor roku 2026

Gwiazdy na Met Gali 2025 Źródło: Reuters

Amerykański Instytut Pantone, działający przy firmie znanej z numerycznego systemu identyfikacji barw, od lat analizuje trendy i wybiera "kolor roku". W tym roku postawił na jeden z odcieni bieli, ale nie zwykłej, a "kłębiastej, zbalansowanej bieli, przepełnionej uczuciem spokoju". "Cloud Dancer" ma działać "jak szept spokoju i ukojenia w hałaśliwym świecie", a także "pozwalać umysłowi błądzić i uwolnić kreatywność" - przekonuje nas firma we wpisie w mediach społecznościowych.

Kto wybiera kolor roku?

Eksperci z Pantone Color Institute kierują się trendami w modzie, kulturze i polityce. Najpierw wybierają "rodzinę kolorów", po czym skupiają się na wyborze konkretnego odcienia. - Nazwa koloru ma kluczowe znaczenie. W momencie, gdy słyszysz nazwę opisującą kolor, od razu masz przed oczami jego obraz - mówi CNN Laurie Pressman, wiceprezeska Pantone Color Institute.

Diana Ross na Met Gala 2025 Źródło: PAP/EPA/JUSTIN LANE

Według Leatrice Eiseman, przedstawicielki firmy, wybrany odcień nawiązuje m.in. do mody na "falujące sylwetki" oraz naturalne tkaniny i pióra. "Niektóre z tych trendów można już dostrzec" - podkreślił portal CNN, wskazując na tegoroczną Met Galę i białą suknię Diany Ross z 18-metrowym trenem czy kreację Emmy Stone, w której aktorka pojawiła się na festiwalu w Wenecji.

Autorka/Autor: wac//am Źródło: CNN Źródło zdjęcia głównego: CinemaPhoto/Shutterstock