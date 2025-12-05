Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Wiadomo, jaki będzie kolor roku 2026

festiwal kolorow shutterstock_2453913511_1
Gwiazdy na Met Gali 2025
Źródło: Reuters
Kolorem przyszłego roku będzie "Cloud Dancer". Ma działać "jak szept spokoju i ukojenia w hałaśliwym świecie". Jak wygląda?

Amerykański Instytut Pantone, działający przy firmie znanej z numerycznego systemu identyfikacji barw, od lat analizuje trendy i wybiera "kolor roku". W tym roku postawił na jeden z odcieni bieli, ale nie zwykłej, a "kłębiastej, zbalansowanej bieli, przepełnionej uczuciem spokoju". "Cloud Dancer" ma działać "jak szept spokoju i ukojenia w hałaśliwym świecie", a także "pozwalać umysłowi błądzić i uwolnić kreatywność" - przekonuje nas firma we wpisie w mediach społecznościowych.  

Kto wybiera kolor roku?

Eksperci z Pantone Color Institute kierują się trendami w modzie, kulturze i polityce. Najpierw wybierają "rodzinę kolorów", po czym skupiają się na wyborze konkretnego odcienia. - Nazwa koloru ma kluczowe znaczenie. W momencie, gdy słyszysz nazwę opisującą kolor, od razu masz przed oczami jego obraz - mówi CNN Laurie Pressman, wiceprezeska Pantone Color Institute.

Diana Ross na Met Gala 2025
Diana Ross na Met Gala 2025
Źródło: PAP/EPA/JUSTIN LANE

Według Leatrice Eiseman, przedstawicielki firmy, wybrany odcień nawiązuje m.in. do mody na "falujące sylwetki" oraz naturalne tkaniny i pióra. "Niektóre z tych trendów można już dostrzec" - podkreślił portal CNN, wskazując na tegoroczną Met Galę i białą suknię Diany Ross z 18-metrowym trenem czy kreację Emmy Stone, w której aktorka pojawiła się na festiwalu w Wenecji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
25 min
Upał, smród i niewolnicza praca. Nadal chcesz zamówić te ubrania?

PremieraUpał, smród i niewolnicza praca. Nadal chcesz zamówić te ubrania?

TVN24
Projektantka pozwała wielką polską firmę. "Miałam nadzieję, że prawomocny wyrok zakończy sprawę"

Projektantka pozwała wielką polską firmę. "Miałam nadzieję, że prawomocny wyrok zakończy sprawę"

Zespół autorów
Natalia SzostakKlaudia ZiółkowskaKatarzyna Korzeniowska

Autorka/Autor: wac//am

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: CinemaPhoto/Shutterstock

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
Moda
Zobacz także:
Warszawa, ludzie, noc (listopad 2024)
Stopa bezrobocia w listopadzie. Resort podał szacunki
Z kraju
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Wielka sieć w Polsce może zmienić właściciela. Minister zabrał głos
Handel
Sejm
Sejm zdecydował w sprawie budżetu
Z kraju
netflix hq - Michael Vi shutterstock_2156741217
Netflix przejmie część Warner Bros. Discovery
Ze świata
Papież Leon XIV
Papież: to jest pilna kwestia
Tech
pap_20251027_0Y0 (1)
Gigant wyprzedaje stacje paliw i rafinerie. Nowy chętny
Ze świata
Głosowanie w sprawie weta prezydenta do ustawy o kryptowaktywach
Jest decyzja w sprawie weta Nawrockiego
Z kraju
RedNote aplikacja, chiński Instagram, Chiny internet, media społecznościowe
Oskarżenia władz w sprawie popularnej aplikacji. Jest decyzja w sprawie blokady
Tech
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Zmiany w zakazie handlu. Apel do klientów
Handel
shutterstock_2528649377
Te wydatki ukrywają przed partnerami. "Najszybsza droga do finansowych napięć"
Pieniądze
Donald Trump
Media: Waszyngton miał blokować plany Brukseli dotyczące rosyjskich aktywów
Ze świata
budowa dom cegla cegly shutterstock_2555598587_1
Zmiany w Prawie budowlanym blisko finalizacji
Nieruchomości
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Kara dla amerykańskiego giganta. Jest decyzja Brukseli
Tech
sejm
Co z wetem Nawrockiego? "Chodzi o ostrożność", "regulacje są absolutnie spóźnione"
Z kraju
parking samochody shutterstock_1968638431
Nawet trzy tysiące złotych opłaty dla kierowców. Jest projekt
Moto
Laptop, komputer, handel, zakupy
Lalki o wyglądzie dzieci i broń na Shein. Władze chcą blokady platformy
Handel
shutterstock_2165815709
Nowy pomysł w sprawie zakupu aut. "Niewykonalne"
Moto
Puszka z napojem gazowanym
Zapowiedź dużej podwyżki podatku od napojów bezalkoholowych
Handel
shutterstock_2670919977
Kłopoty z działaniem niektórych stron i aplikacji. Reakcja firmy
Najnowsze
Fabryka VW w Dreźnie
Niemiecki producent aut zamyka w kraju pierwszą fabrykę. Powstanie centrum AI
Moto
shutterstock_2567913645
"Banki będą mówić, że absolutnie tak nie jest". Kto więc zapłaci?
Maja Piotrowska
Szpital
Wysokie zarobki lekarzy. "Budżet państwa na to nie ma wpływu"
Z kraju
nieruchomości, deweloper, budowa, mieszkania, osiedle, miasto
Zaciągają kredyty na wyższe kwoty niż Polacy
Nieruchomości
Węgiel
Zmiany dla górników. "Zapomnieli, że chodzi o los dziesiątek tysięcy pracowników"
Z kraju
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kumulacja w Lotto w górę
Pieniądze
orange polska logo budynek shutterstock_2325434411_1
Orange Polska porozumiało się ze związkowcami. Tysiąc osób skorzysta ze specjalnego programu
Z kraju
lukoil shutterstock_2450438355
Stany Zjednoczone łagodzą sankcje wobec rosyjskiego giganta naftowego
Ze świata
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Projekt reformy rynku pracy przyjęty. Inspektorzy będą walczyli z "patologiami"
Dla pracownika
norwegia jezioro gory shutterstock_2651482597_1
Polacy mniej chętni do migracji zarobkowej w tym kraju
Dla pracownika
shutterstock_2360570399
Miliardy w spadku. Rekord pobity
Pieniądze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica