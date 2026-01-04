Kolejne tankowce z ropą naftową zmieniają kurs po ataku USA na Wenezuelę

Trump o rządzeniu Wenezuelą i "właściwym przekazaniu władzy" Źródło: TVN24

Inny supertankowiec Xing Ye, który jeszcze w pierwszych dniach stycznia krążył u wybrzeży Gujany Francuskiej, najwyraźniej czekając na rozwój sytuacji, obecnie powoli oddala się od kontynentu południowoamerykańskiego, zmierzając na wschód, w stronę Zatoki Gwinejskiej.

Tuż przed militarną operacją przeprowadzoną w sobotę w Wenezueli Stany Zjednoczone objęły sankcjami cztery kolejne tankowce dostarczające do Chin wenezuelską ropę naftową: Della, Nord Star, Rosalind i Valiant. Z tej czwórki tylko zarejestrowany w Gwinei Rosalind wciąż znajduje się na wodach karaibskich, między Wenezuelą a Trynidadem i Tobago. Pozostałe statki według dziennika "Wall Street Journal" zrezygnowały z dotarcia do Wenezueli, a dwa z nich zmierzają w stronę zachodnich brzegów Afryki.

Sankcje na wenezuelską ropę naftową

Chiny przez lata były największym odbiorcą ropy z Wenezueli, kupując ponad 90 proc. eksportowanego przez ten kraj surowca. Mimo sankcji nałożonych przez USA na wenezuelską ropę w 2019 r. Pekin inwestował również w wenezuelskie pola naftowe. Jeszcze w sierpniu 2025 r. agencja Reuters informowała, że prywatna spółka China Concord Resources Corp. zamierza do końca 2026 r. zainwestować ponad 1 mld dolarów w dwa pola naftowe na jeziorze Maracaibo w tym południowoamerykańskim kraju.

Na obaleniu przez USA samozwańczego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro może zyskać Nigeria, która ma największe zasoby ropy naftowej w Afryce, szacowane na niemal 40 mld baryłek. Kraj z roku na rok zwiększa sprzedaż tego surowca do Chin, które są też jego głównym odbiorcą. W 2024 r. eksport ten sięgnął ponad 768 mln dolarów, a tylko w październiku 2025 r. - niemal 70 mln dolarów - wynika z danych należącej do ONZ platformy COMTRADE.

