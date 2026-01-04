Logo TVN24
Biznes
Ze świata

Kolejne tankowce z ropą naftową zmieniają kurs po ataku USA na Wenezuelę

Tankowiec u wybrzeży Wenezueli (zdjęcie ilustracyjne)
Trump o rządzeniu Wenezuelą i "właściwym przekazaniu władzy"
Źródło: TVN24
Tankowiec VLCC Thousand Sunny, który od grudnia pod chińską banderą zmierzał do Wenezueli po ropę naftową, po ataku USA na ten kraj zmienił kurs. Jak wynika z danych serwisu MarineTraffic monitorującego ruch statków, jednostka obecnie kieruje się do Nigerii. To nie jedyny tankowiec, który zmienił swoją trasę.

Inny supertankowiec Xing Ye, który jeszcze w pierwszych dniach stycznia krążył u wybrzeży Gujany Francuskiej, najwyraźniej czekając na rozwój sytuacji, obecnie powoli oddala się od kontynentu południowoamerykańskiego, zmierzając na wschód, w stronę Zatoki Gwinejskiej.

Tuż przed militarną operacją przeprowadzoną w sobotę w Wenezueli Stany Zjednoczone objęły sankcjami cztery kolejne tankowce dostarczające do Chin wenezuelską ropę naftową: Della, Nord Star, Rosalind i Valiant. Z tej czwórki tylko zarejestrowany w Gwinei Rosalind wciąż znajduje się na wodach karaibskich, między Wenezuelą a Trynidadem i Tobago. Pozostałe statki według dziennika "Wall Street Journal" zrezygnowały z dotarcia do Wenezueli, a dwa z nich zmierzają w stronę zachodnich brzegów Afryki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump obiecuje boom naftowy w Wenezueli. Ekspert: obawiam się, że historia się powtórzy

Trump obiecuje boom naftowy w Wenezueli. Ekspert: obawiam się, że historia się powtórzy

Rynki
Paraliż naftowy w Wenezueli

Paraliż naftowy w Wenezueli

Rynki

Sankcje na wenezuelską ropę naftową

Chiny przez lata były największym odbiorcą ropy z Wenezueli, kupując ponad 90 proc. eksportowanego przez ten kraj surowca. Mimo sankcji nałożonych przez USA na wenezuelską ropę w 2019 r. Pekin inwestował również w wenezuelskie pola naftowe. Jeszcze w sierpniu 2025 r. agencja Reuters informowała, że prywatna spółka China Concord Resources Corp. zamierza do końca 2026 r. zainwestować ponad 1 mld dolarów w dwa pola naftowe na jeziorze Maracaibo w tym południowoamerykańskim kraju.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
sklejka maduro
2 godziny i 20 minut. Kulisy operacji "Absolute Resolve"
TVN24
Maduro
Maduro "aresztowany bez problemów, bez oporu ze strony wojska"
TVN24
Nicolas Maduro
"Zmowa narkoterrorystyczna" i "tysiące ton" kokainy. Nowe zarzuty dla Maduro
TVN24

Na obaleniu przez USA samozwańczego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro może zyskać Nigeria, która ma największe zasoby ropy naftowej w Afryce, szacowane na niemal 40 mld baryłek. Kraj z roku na rok zwiększa sprzedaż tego surowca do Chin, które są też jego głównym odbiorcą. W 2024 r. eksport ten sięgnął ponad 768 mln dolarów, a tylko w październiku 2025 r. - niemal 70 mln dolarów - wynika z danych należącej do ONZ platformy COMTRADE.

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/HENRY CHIRINOS

TAGI:
Ropa naftowaWenezuelaChinyAfrykaUSADonald TrumpNicolas Maduro
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica