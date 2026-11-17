Ze świata Kolejna awaria w USA. Tajna sieć łączności przestała działać Oprac. Alicja Skiba |

Wielka awaria Microsoftu. Rozmowa z Piotrem Koniecznym z portalu niebezpiecznik.pl Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Samuel Boivin/Shutterstock

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Powołując się na sześć źródeł zaznajomionych ze sprawą, CNN podała, że tajna sieć NSA Net używana do komunikacji wewnątrz agencji obecnie nie działa. Problem został uznany za na tyle poważny, że pracownikom nakazano przychodzić do pracy w określonych odstępach czasowych.

Agencja stara się zrozumieć skalę problemu, ale do tej pory nie ma dowodów na to, że jego przyczyną był cyberatak, jak przekazała stacja telewizyjna.

Seria incydentów w systemach instytucji

Do awarii dochodzi na tle szeregu innych głośnych technicznych problemów w USA w ostatnich dniach:

rozległej awarii produktów Microsoftu,

pięciogodzinnego uziemienia wszystkich lotów w kraju w piątek,

poniedziałkowych awarii systemów informatycznych United Airlines i banku Chase.

Jak dotąd nie ma żadnych informacji o tym, by problemy te były ze sobą powiązane.

Pytany we wtorek o serię kłopotów amerykańskich firm, prezydent USA Donald Trump odpowiedział krótko: "Takie jest życie".

Mullin o przyczynach awarii

Szef Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Markwayne Mullin odniósł się w wywiadzie z CNBC do awarii systemów bankowych. Powiedział, że sprawy te nie mają związku z cyberatakami, lecz zastępowaniem starych technologii nowymi.

- Niektóre z technologii, które wprowadzają, to nakładanie nowych technologii na bardzo stare systemy komputerowe, co sprawia wrażenie, że system jest po prostu przeciążony - powiedział Markwayne Mullin w rozmowie z CNBC. - Ale to nie ma nic wspólnego z cyberatakami i wierzę, że będziemy tego świadkami częściej, wraz z pojawianiem się nowych technologii - dodał.

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Dzień wcześniej w rozmowie z Fox News spekulował, że awaria stojąca za piątkowym paraliżem ruchu lotniczego mogła być efektem wprowadzenia nowego narzędzia opartego o sztuczną inteligencję. Powoływał się przy tym na rozmowę z przedstawicielem branży technologicznej, ale zaznaczył, że nie był to Elon Musk. Jeszcze w piątek minister transportu Sean Duffy wykluczył, że awaria ma związek z AI.