Branża bije rekordy. Ostry wzrost przychodów

W zeszłym roku kobiecy sport wyczynowy wygenerował na całym świecie 2,4 miliarda dolarów - głównie dzięki koszykówce i piłce nożnej - po odnotowaniu imponującego wzrostu o 248 proc. w latach 2022-2025. "Na podstawie aktualnych prognoz oczekuje się, że w latach 2022-2026 wzrost ten wyniesie 340 proc." - podała firma Deloitte w oświadczeniu.

Symboliczna granica

Jedna czwarta przychodów będzie pochodzić z transmisji telewizyjnych, natomiast wpływy z dni meczowych wyniosą 30 proc.

- Przekroczenie granicy trzech miliardów dolarów w 2026 roku byłoby fenomenalnym osiągnięciem i umocniłoby pozycję sportu kobiet w centrum uwagi. Należy jednak pamiętać, że to dopiero początek. Trwały sukces branży będzie opierał się na sumiennym gromadzeniu danych, analizowaniu ich wpływu oraz wyciąganiu wniosków pozwalających na bieżącą optymalizację działań - powiedziała agencji Reuters Jennifer Haskel, kierowniczka ds. wiedzy i analiz w Deloitte Sports Business Group.

Piłka nożna i koszykówka pozostaną głównymi źródłami dochodu, generując po około 35 proc. całkowitych przychodów w 2026 roku. "Oczekuje się, że Ameryka Północna (1,64 mld dolarów, 54 proc. całości) i Europa (434 mln dolarów, 14 proc.) pozostaną największymi rynkami w sporcie kobiet" - zaznaczyła firma Deloitte.

