Odcięte kluczowe połączenie energetyczne Mołdawii z Europą. "Odpowiedzialność ponosi wyłącznie Rosja"

Ukraina powstrzymała największą próbę przełamania frontu Źródło: Facebook/Trzeci Korpus Armijny Ukrainy

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Informację w awarii kluczowego połączenia energetycznego Mołdawii z Europą poinformowała prezydent tego kraju Maia Sandu.

"Rosyjskie ataki na cywilną infrastrukturę energetyczną na Ukrainie to zbrodnia wojenna i atak na nas wszystkich. Nocne ataki odcięły kluczowe połączenie energetyczne Mołdawii z Europą. Alternatywne trasy są dostępne, ale sytuacja pozostaje niestabilna. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie Rosja" - napisała Sandu w serwisie X.

Russia’s strikes on civilian energy infrastructure in Ukraine are a war crime — and an attack on all of us. Overnight strikes disconnected Moldova’s key power link with Europe. Alternative routes are in place, but the situation remains fragile. Russia alone bears responsibility. — Maia Sandu (@sandumaiamd) March 24, 2026 Rozwiń

"Skoordynowany atak" na Ukrainę

Rosja przeprowadziła w nocy z 24 na 25 marca zmasowany atak na wiele ukraińskich miast. Zginęły trzy osoby, 14 zostało rannych.

"Jedna osoba zginęła, trzy zostały ranne. Rosja przeprowadziła potężny, skoordynowany atak na Zaporoże używając dronów i rakiet" - poinformował szef zaporoskich władz wojskowych Iwan Fedorow.

Kolejna taka sytuacja

System energetyczny Mołdawii został awaryjnie wyłączony pod koniec stycznia z powodu problemów z siecią elektryczną w sąsiedniej Ukrainie - informowało wówczas ministerstwo energetyki na Telegramie.

Z tego powodu w miastach przestała wówczas działać sygnalizacja świetlna i wydłużyła się procedura odprawy celnej towarów na granicach.

Opracowała Paulina Karpińska/ads