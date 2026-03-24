Odcięte kluczowe połączenie energetyczne Mołdawii z Europą. "Odpowiedzialność ponosi wyłącznie Rosja"

Informację w awarii kluczowego połączenia energetycznego Mołdawii z Europą poinformowała prezydent tego kraju Maia Sandu.
"Rosyjskie ataki na cywilną infrastrukturę energetyczną na Ukrainie to zbrodnia wojenna i atak na nas wszystkich. Nocne ataki odcięły kluczowe połączenie energetyczne Mołdawii z Europą. Alternatywne trasy są dostępne, ale sytuacja pozostaje niestabilna. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie Rosja" - napisała Sandu w serwisie X.
"Skoordynowany atak" na Ukrainę
Rosja przeprowadziła w nocy z 24 na 25 marca zmasowany atak na wiele ukraińskich miast. Zginęły trzy osoby, 14 zostało rannych.
"Jedna osoba zginęła, trzy zostały ranne. Rosja przeprowadziła potężny, skoordynowany atak na Zaporoże używając dronów i rakiet" - poinformował szef zaporoskich władz wojskowych Iwan Fedorow.
Kolejna taka sytuacja
System energetyczny Mołdawii został awaryjnie wyłączony pod koniec stycznia z powodu problemów z siecią elektryczną w sąsiedniej Ukrainie - informowało wówczas ministerstwo energetyki na Telegramie.
Z tego powodu w miastach przestała wówczas działać sygnalizacja świetlna i wydłużyła się procedura odprawy celnej towarów na granicach.
